Украина нуждается в большем и лучшем вооружении - президент Эстонии

Вклад Эстонии в помощь Украине от начала полномасштабной войны и до 2027 года будет составлять 1,2 млрд евро. Также правительство Эстонии будет предоставлять Украине 0,25% оборонного бюджета до 2027 года. Украина нуждается в большем и нуждается в лучших вооружениях. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конфереции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Исход этой войны зависит от нашей способности быть солидарными друг с другом и гарантировать долгосрочную поддержку Украине. Мы должны вместе работать в наших усилиях. Ослабить агрессора санкциями, и нам нужно удостовериться, что санкции нельзя будет обойти. Агрессор должен быть изолирован политически", - сказал Карис.

Он добавил, что ЕС уже оказал поддержку Украине на 85 млрд евро, и "эту поддержку нужно продолжать".

Долгосрочный вклад Эстонии в помощь Украине от начала полномасштабной войны и до 2027 года будет составлять 1,2 млрд евро. Украина нуждается в большем и нуждается в лучших вооружениях. Мы должны повысить военное производство в рамках ЕС, чтобы Украина получила все то, что она должна получить. И не завтра, а уже сегодня. Наши действия должны быть направлены на предотвращение любых агрессивных войн в Европе в будущем - сказал Карис.

Кроме того, президент страны заверил, Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"На период с 2024 года по 2027 мы (Эстония - ред.) будем предоставлять Украине 0,25% нашего оборонного бюджета. Мы призываем всех остальных предоставлять Украине столько помощи, сколько они могут", - подчеркнул президент Эстонии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Таллинне с эстонским коллегой Аларом Карисом.

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