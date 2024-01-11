Зеленський зустрівся з президентом Естонії
Київ • УНН
Президент України Зеленський відвідує Естонію, де зустрівся з президентом Карісом
Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Таллінні з естонським колегою Аларом Карісом, повідомив сам президент Естонії у четвер, пише УНН.
Сьогодні дуже особливий день: ми вітаємо Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба ґрунтується на спільних цінностях, ідеали, яких ми прагнемо, - це демократія та свобода
Зеленський прибув до Естонії11.01.24, 08:15 • 31976 переглядiв