Зеленський зустрівся з президентом Естонії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Таллінні з естонським колегою Аларом Карісом, повідомив сам президент Естонії у четвер, пише УНН.

Сьогодні дуже особливий день: ми вітаємо Володимира Зеленського в Естонії. Наша міцна дружба ґрунтується на спільних цінностях, ідеали, яких ми прагнемо, - це демократія та свобода - написав Каріс у X.

Зеленський прибув до Естонії