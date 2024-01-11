Зеленський прибув до Естонії
Київ • УНН
Президент України Зеленський відвідав Естонію
Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Естонії, повідомив у четвер голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна, пише УНН.
Велика честь вітати добрих друзів та союзників (Президента України) Володимира Зеленського та (міністра закордонних справ України) Дмитра Кулебу у Таллінні
"Ми даємо рішучий меседж та підтвердження Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми виграємо цю війну!" - наголосив він.
Зеленський зустрівся з президентом Литви у Вільнюсі10.01.24, 12:10 • 26673 перегляди