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29 березня, 17:57 • 149603 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 185810 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 206859 перегляди

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29 березня, 07:30 • 179677 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 154247 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 159231 перегляди

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28 березня, 16:27 • 150939 перегляди

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Зеленський прибув до Естонії

Зеленський прибув до Естонії

Київ • УНН

 • 31972 перегляди

Президент України Зеленський відвідав Естонію

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Естонії, повідомив у четвер голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна, пише УНН.

Велика честь вітати добрих друзів та союзників (Президента України) Володимира Зеленського та (міністра закордонних справ України) Дмитра Кулебу у Таллінні

- написав Маргус Тсахкна у X.

"Ми даємо рішучий меседж та підтвердження Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми виграємо цю війну!" - наголосив він.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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