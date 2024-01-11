Было бы честно использовать замороженные активы рф для восстановления Украины - президент Эстонии Карис

Эстония призывает союзников использовать для для восстановления Украины замороженные активы рф. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конфереции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Детали

Алар Карис отметил, что у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины на грядущие годы.

Было бы честно использовать замороженные активы российского агрессора на этом пути. Мы сейчас обсуждаем с нашими союзниками предложения, каким образом это можно сделать. Мы уверены, что агрессор должен заплатить на восстановление Украины - сказал президент Эстонии.

Он также отметил, что украинская формула мира - это единственный путь достичь мира.

И мы активно работаем над тем, чтобы достичь этого. Мы не будем отдыхать до того момента, как вернутся депортированные дети. Пока не будут привлечены к ответственности те, кто в этом виноват - добавил президент.

Напомним,

Президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против россии, выступая за неограниченную поддержку.

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