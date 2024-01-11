Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів
Київ • УНН
Білий дім підтримує законопроект про арешт 300 мільярдів доларів російських активів для допомоги Україні, координуючи свої дії з союзниками по G7.
Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин (NSC) йдеться, що законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.
Зазначається, що Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з "Великої сімки" (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених активів РФ.
Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії
Авторами "закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" є конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтхаус.
Демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроєкту. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з G-7 для арешту активів, але не потребує їх схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.
Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.
Білий дім спочатку неоднозначно поставився до введення вимоги координації з G-7, але згодом наголосив на необхідності діяти разом із союзниками.
Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України - Кулеба09.01.24, 09:39 • 27223 перегляди