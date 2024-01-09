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Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України - Кулеба

Заморожені російські активи можуть покрити понад 80% потреби на відновлення України - Кулеба

Київ • УНН

 • 27219 перегляди

Міністр закордонних справ України заявив, що заморожені російські активи можуть покрити понад 80% витрат на відновлення України

Заморожених російських активів достатньо, щоб покрити понад 80% потреби України у відновленні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю El Pais, оприлюдненому 8 січня, пише УНН.

Деталі

Кулеба не має сумнівів, що Україна отримає засоби від заморожених активів рф на відновлення. "Це станеться 100%", - зазначив він.

"Питання в тому, якою мірою, тому що є три елементи: самі заморожені активи, прибуток від активів та податки на цей прибуток. Але це станеться, бо логічно, що росія має платити", - сказав Кулеба.

Заморожених активів "достатньо, щоби зайнятися відновленням України", зауважив голова МЗС.

За нашими оцінками, загальна сума заморожених активів еквівалентна більш ніж 80% нашої потреби у відновленні. Ми можемо відновити школи, лікарні та інфраструктуру за рахунок країни, яка їх зруйнувала

- сказав Кулеба.

Зеленський очікує від Заходу рішення для використання заморожених активів рф для підтримки України06.01.24, 11:38 • 35088 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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