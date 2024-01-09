Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности на восстановление Украины - Кулеба

Замороженных российских активов достаточно, чтобы покрыть более 80% потребности Украины в восстановлении. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью El Pais, обнародованном 8 января, пишет УНН.

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Кулеба не сомневается, что Украина получит средства от замороженных активов рф на восстановление. "Это произойдет 100%", - отметил он.

"Вопрос в том, в какой степени, потому что есть три элемента: сами замороженные активы, прибыль от активов и налоги на эту прибыль. Но это произойдет, потому что логично, что россия должна платить", - сказал Кулеба.

Замороженных активов "достаточно, чтобы заняться восстановлением Украины", отметил глава МИД.

По нашим оценкам, общая сумма замороженных активов эквивалентна более чем 80% нашей потребности в восстановлении. Мы можем восстановить школы, больницы и инфраструктуру за счет страны, которая их разрушила - сказал Кулеба.

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