Зеленский ожидает от Запада решения для использования замороженных активов рф для поддержки Украины
Зеленский призывает как можно быстрее создать правовую базу для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине. Он называет это справедливым ответом на российскую агрессию.
Армия рф утром ударила по Никополю: есть погибший, среди раненых - 16-летняя
В результате обстрела Никополя российской артиллерией один человек погиб и двое получили ранения.
Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады в "Шегинях" - Rzeczpospolita
Польский министр подпишет соглашение с фермерами о прекращении блокады на польско-украинской границе.
Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии
Элина Свитолина выходит в финал WTA 250 в Новой Зеландии.
россияне нанесли удары в Харьковском районе, предварительно С-300 - ОВА
Российские войска атаковали Харьковскую область, предварительно ракетами С-300, жертв нет; осмотр места происшествия продолжается.
В Харьковской области из-под завалов после вражеского удара освободили женщину: показали кадры спасения
В Харьковской области спасатели спасли 60-летнюю женщину из-под завалов после вражеского обстрела.
Армия рф обстрелом уничтожила модульные дома для переселенцев в Херсонской области - ОВА
Российский обстрел в Херсонской области разрушил жилье ВПЛ и нанес значительный ущерб.
Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление
Российские войска перебрасывают грузовики с боеприпасами и живой силой на Бердянское направление из оккупированного Мариуполя. На последних кадрах зафиксировано более 15 грузовиков.
В Харьковской области сообщили о взрывах во время воздушной тревоги
В Харьковской области произошло два взрыва на фоне воздушной тревоги; сейчас ракет в воздушном пространстве нет, но угроза остается.
"Мощно повлияло на систему защиты полуострова" - Гуменюк о поражении пункта соединения рф в Крыму
Удар по российскому командному пункту соединения ослабил систему защиты Крыма.