Зеленский ожидает от Запада решения для использования замороженных активов рф для поддержки Украины

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
  •  120782 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
  •  138319 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
  •  130639 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
  •  129245 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  219379 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
  •  119465 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  241545 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  174917 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  266023 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  170177 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  190239 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  202902 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206452 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  204737 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192299 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Зеленский ожидает от Запада решения для использования замороженных активов рф для поддержки Украины

Зеленский призывает как можно быстрее создать правовую базу для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине. Он называет это справедливым ответом на российскую агрессию.

Политика •   •  3596 просмотра
Зеленский ожидает от Запада решения для использования замороженных активов рф для поддержки Украины

Армия рф утром ударила по Никополю: есть погибший, среди раненых - 16-летняя

В результате обстрела Никополя российской артиллерией один человек погиб и двое получили ранения.

Война •   •  7269 просмотра
Армия рф утром ударила по Никополю: есть погибший, среди раненых - 16-летняя

Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады в "Шегинях" - Rzeczpospolita

Польский министр подпишет соглашение с фермерами о прекращении блокады на польско-украинской границе.

Экономика •   •  9774 просмотра
Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады в "Шегинях" - Rzeczpospolita

Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии

Элина Свитолина выходит в финал WTA 250 в Новой Зеландии.

Спорт •   •  8770 просмотра
Теннис: Свитолина пробилась в финал турнира WTA в Новой Зеландии

россияне нанесли удары в Харьковском районе, предварительно С-300 - ОВА

Российские войска атаковали Харьковскую область, предварительно ракетами С-300, жертв нет; осмотр места происшествия продолжается.

Война •   •  12772 просмотра
россияне нанесли удары в Харьковском районе, предварительно С-300 - ОВА

В Харьковской области из-под завалов после вражеского удара освободили женщину: показали кадры спасения

В Харьковской области спасатели спасли 60-летнюю женщину из-под завалов после вражеского обстрела.

Война •   •  14429 просмотра
В Харьковской области из-под завалов после вражеского удара освободили женщину: показали кадры спасения

Армия рф обстрелом уничтожила модульные дома для переселенцев в Херсонской области - ОВА

Российский обстрел в Херсонской области разрушил жилье ВПЛ и нанес значительный ущерб.

Война •   •  13978 просмотра
Армия рф обстрелом уничтожила модульные дома для переселенцев в Херсонской области - ОВА

Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление

Российские войска перебрасывают грузовики с боеприпасами и живой силой на Бердянское направление из оккупированного Мариуполя. На последних кадрах зафиксировано более 15 грузовиков.

Война •   •  13952 просмотра
Не менее 15 грузовиков: через Мариуполь фиксируют переброску врагом БК и живой силы на Бердянское направление

В Харьковской области сообщили о взрывах во время воздушной тревоги

В Харьковской области произошло два взрыва на фоне воздушной тревоги; сейчас ракет в воздушном пространстве нет, но угроза остается.

Общество •   •  22418 просмотра
В Харьковской области сообщили о взрывах во время воздушной тревоги

"Мощно повлияло на систему защиты полуострова" - Гуменюк о поражении пункта соединения рф в Крыму

Удар по российскому командному пункту соединения ослабил систему защиты Крыма.

Война •   •  22087 просмотра
"Мощно повлияло на систему защиты полуострова" - Гуменюк о поражении пункта соединения рф в Крыму