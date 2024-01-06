Зеленский ожидает от Запада решения для использования замороженных активов рф для поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад быстро двигаться к созданию правовой базы для решения об использовании замороженных российских активов, которые сейчас составляют около 300 миллиардов долларов, для поддержки Украины. Об этом он написал в субботу в соцсети X, пишет УНН.

Российские активы, замороженные сейчас за рубежом, составляют около 300 миллиардов долларов. Их нужно использовать для поддержки Украины. (...) Я призываю партнеров быстро двигаться к соответствующей правовой базе. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. Мы твердо полагаемся на лидерство G7 в этом вопросе - указал Зеленский.

Президент отметил, что это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор.

"Российскую элиту и руководство не волнуют человеческие жизни, но деньги их волнуют больше всего. Для них потеря активов будет самой болезненной потерей. Они почувствуют настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", - подчеркнул Зеленский.

"Решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию россии против Украины. Это пошлет правильный месседж всем потенциальным агрессорам во всем мире: нападение на другое государство не окупается; это заставляет агрессора платить", - указал Президент.

Шмигаль ожидает положительных результатов по направлению замороженных активов рф на восстановление Украины в этом году