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Зеленський очікує від Заходу рішення для використання заморожених активів рф для підтримки України

Зеленський очікує від Заходу рішення для використання заморожених активів рф для підтримки України

Київ • УНН

 • 35088 перегляди

Зеленський закликає якнайшвидше створити правову базу для використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні. Він називає це справедливою відповіддю на російську агресію.

Президент України Володимир Зеленський закликав Захід швидко рухатися до створення правової бази для рішення про використання заморожених російських активів, які зараз становлять близько 300 мільярдів доларів, для підтримки України. Про це він написав у суботу у соцмережі X, пише УНН.

Російські активи, заморожені зараз за кордоном, становлять близько 300 мільярдів доларів. Їх потрібно використовувати для підтримки України. (...) Я закликаю партнерів швидко рухатися до відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. Ми твердо покладаємося на лідерство G7 у цьому питанні

- вказав Зеленський.

Президент наголосив, що це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор.

"Російську еліту та керівництво не хвилюють людські життя, але гроші їх хвилюють понад усе. Для них втрата активів буде найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор", - підкреслив Зеленський.

"Рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію росії проти України. Це надішле правильний меседж усім потенційним агресорам у всьому світі: напад на іншу державу не окупається; це змушує агресора платити", - зазначив Президент.

Шмигаль очікує позитивних результатів щодо спрямування заморожених активів рф на відновлення України цього року03.01.24, 12:55 • 32071 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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