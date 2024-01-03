Шмигаль очікує позитивних результатів щодо спрямування заморожених активів рф на відновлення України цього року
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає спрямування заморожених активів рф на відновлення України одним з ключових завдань 2024 року
У 2024 році одне з ключових завдань - це спрямування заморожених на Заході активів рф на українське відновлення. Разом з українськими дипломатами іде постійна робота над цим питанням. Про це заявив у середу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.
росія має за все заплатити. Зокрема, агресор мусить компенсувати завдану Україні шкоду. Тому у 2024 році одне з ключових завдань - це спрямування заморожених на Заході активів рф на українське відновлення
З його слів, Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення цього питання. "Уже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі коштів. Наразі важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", - вказав Прем'єр.
"Разом з нашими дипломатами ми постійно працюємо над цим питанням. І очікуємо на позитивні результати вже цього року", - зазначив Шмигаль.
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