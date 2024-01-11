росія повинна заплатити: Зеленський закликав до конфіскації заморожених активів рф

Активи рф мають бути знайдені, заморожені та зрештою конфісковані на користь захисту від російської агресії та допомогу всім тим в Україні, хто постраждав від війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконфереції з Президентом Естонії Аларом Карісом у четвер, передає кореспондент УНН.

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Для нас принципово, щоб росія несла повну відповідальність за всі прояви свого терору, за кожен скоєний злочин, за всі руйнування, принесені її агресією. Це стосується і юридичної відповідальності злочинців. Всі російські вбивці та терористи повинні понести відповідальність – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це стосується і юридичної, політичної та фінансової відповідальності.

"росія повинна заплатити повну ціну за цю агресію. Її активи та активи всіх осіб, які пов'язані з державою-агресором, мають бути знайдені, заморожені та зрештою конфісковані на користь захисту від російської агресії та допомогу всім тим в Україні, хто постраждав від війни. Коли росія відповідатиме за її війну і політично, і юридично і обов'язково фінансово, це буде важливим внеском у глобальний захист миру та повчальним уроком для інших потенційних агресорів", – наголосив Президент .

Зеленський відзначив зусилля президента Естонії у цій справі – справедливості та відповідальності рф.

"Я знаю, що в Естонії зараз готується закон щодо російських активів, і Україна буде вдячна за дієвість цього закону", – додав Глава держави.

Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів

Нагадаємо

Естонія закликає союзників використати для для відбудови України заморожені активи рф.