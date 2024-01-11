росія повинна заплатити: Зеленський закликав до конфіскації заморожених активів рф
Київ • УНН
Зеленський закликає конфіскувати заморожені російські активи для фінансування оборони України та допомоги жертвам війни.
Активи рф мають бути знайдені, заморожені та зрештою конфісковані на користь захисту від російської агресії та допомогу всім тим в Україні, хто постраждав від війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконфереції з Президентом Естонії Аларом Карісом у четвер, передає кореспондент УНН.
Деталі
Для нас принципово, щоб росія несла повну відповідальність за всі прояви свого терору, за кожен скоєний злочин, за всі руйнування, принесені її агресією. Це стосується і юридичної відповідальності злочинців. Всі російські вбивці та терористи повинні понести відповідальність
Президент зазначив, що це стосується і юридичної, політичної та фінансової відповідальності.
"росія повинна заплатити повну ціну за цю агресію. Її активи та активи всіх осіб, які пов'язані з державою-агресором, мають бути знайдені, заморожені та зрештою конфісковані на користь захисту від російської агресії та допомогу всім тим в Україні, хто постраждав від війни. Коли росія відповідатиме за її війну і політично, і юридично і обов'язково фінансово, це буде важливим внеском у глобальний захист миру та повчальним уроком для інших потенційних агресорів", – наголосив Президент .
Зеленський відзначив зусилля президента Естонії у цій справі – справедливості та відповідальності рф.
"Я знаю, що в Естонії зараз готується закон щодо російських активів, і Україна буде вдячна за дієвість цього закону", – додав Глава держави.
Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів11.01.24, 05:45 • 39045 переглядiв
Нагадаємо
Естонія закликає союзників використати для для відбудови України заморожені активи рф.