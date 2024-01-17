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"2024 має стати роком, коли Україна скине росію з неба" - Кулеба

"2024 має стати роком, коли Україна скине росію з неба" - Кулеба

Київ • УНН

 • 24422 перегляди

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на Всесвітньому економічному форумі, що 2024 рік має стати роком, коли Україна відновить повний контроль над своїм повітряним простором за підтримки винищувачів F-16, безпілотників і систем радіоелектронної боротьби від союзників країни.

2024 рік має стати переломним у відновленні Україною повного контролю над повітряним простором за допомогою обіцяних партнерами винищувачів F-16, далекобійних ракет, дронів та засобів РЕБ.  Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, якого зацитувало МЗС, передає УНН.

Деталі

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про стратегічні плани країни на найближчий рік. За його словами українська армія у 2022 році деокуповала половину території держави та витіснила російський флот у 2023 році. Тепер Україна фокусує свої зусилля на повітряній безпеці.

2022 був роком, коли Україна звільнила 50% окупованих росією з 24 лютого українських територій. 2023 був роком, коли Україна витіснила російський флот з українського моря і відновила функціонування морського коридору незалежно від рф. 2024 має стати роком, коли Україна скине росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме коли і як закінчиться війна. Це передбачає надання Україні винищувачів F-16, що вже в процесі, далекобійних ракет, дронів, засобів РЕБ. З усім цим ми продовжимо перемагати. Але ми боремося із дуже великим ворогом, і ця боротьба вимагає часу

- наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Додамо

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Україна Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не зміниться. Змінитися повинен захід, щоб безумство в його голові не перемогло.

"Думаю, це питання тижнів" - Зеленський про фінансову допомогу від США та Європи16.01.24, 16:31 • 20246 переглядiв

Лілія Подоляк

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