"2024 має стати роком, коли Україна скине росію з неба" - Кулеба

2024 рік має стати переломним у відновленні Україною повного контролю над повітряним простором за допомогою обіцяних партнерами винищувачів F-16, далекобійних ракет, дронів та засобів РЕБ. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, якого зацитувало МЗС, передає УНН.

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про стратегічні плани країни на найближчий рік. За його словами українська армія у 2022 році деокуповала половину території держави та витіснила російський флот у 2023 році. Тепер Україна фокусує свої зусилля на повітряній безпеці.

2022 був роком, коли Україна звільнила 50% окупованих росією з 24 лютого українських територій. 2023 був роком, коли Україна витіснила російський флот з українського моря і відновила функціонування морського коридору незалежно від рф. 2024 має стати роком, коли Україна скине росію з неба. Тому що той, хто контролює небо, визначатиме коли і як закінчиться війна. Це передбачає надання Україні винищувачів F-16, що вже в процесі, далекобійних ракет, дронів, засобів РЕБ. З усім цим ми продовжимо перемагати. Але ми боремося із дуже великим ворогом, і ця боротьба вимагає часу - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Додамо

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент Україна Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не зміниться. Змінитися повинен захід, щоб безумство в його голові не перемогло.

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