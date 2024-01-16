"Думаю, це питання тижнів" - Зеленський про фінансову допомогу від США та Європи

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна отримає фінансову допомогу від США та Європи, і рішення ухвалять протягом тижнів. Про це він сказав на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає кореспондент УНН.

Я думаю, що це питання тижнів. Я маю позитивні сигнали, що Європа підтримує нас, а саме - країни ЄС, і так само я впевнений, що вирішиться питання щодо допомоги в Конгресі - сказав Зеленський.

Він зазначив, що було проведено багато різних дискусій, діалогів, зустрічей.

"Я думаю, ми не просто так витрачаємо час, такий дороговартісний для нас. Тому що ми під час війни маємо бути у своїй державі, це важливо приїжджати й комунікувати з партнерами, зустрічатися, але тим не менш є пріоритети у воєнний час. Тому я вірю, що буде дуже позитивна реакція від наших партнерів", - розповів Зеленський.

Доповнення

Посол України в США Оксана Маркарова заявляла, що Україна продовжує отримувати військову допомогу США, попри те, що у Пентагону закінчуються гроші. За її словами Україні "потрібно більше зброї", а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроєкти. При цьому вона вважає, що Конгрес США погодить пакет допомоги Україні швидше, ніж передадуть заморожені активи рф.