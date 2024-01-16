"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский ожидает, что Украина получит решение о финансовой помощи от США и Европы в течение недель.
Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина получит финансовую помощь от США и Европы, и решение примут в течение недель. Об этом он сказал на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает корреспондент УНН.
Я думаю, что это вопрос недель. Я имею позитивные сигналы, что Европа поддерживает нас, а именно - страны ЕС, и так же я уверен, что решится вопрос о помощи в Конгрессе
Он отметил, что было проведено много различных дискуссий, диалогов, встреч.
"Я думаю, мы не просто так тратим время, такое дорогостоящее для нас. Потому что мы во время войны должны быть в своем государстве, это важно приезжать и коммуницировать с партнерами, встречаться, но тем не менее есть приоритеты в военное время. Поэтому я верю, что будет очень положительная реакция от наших партнеров", - рассказал Зеленский.
Дополнение
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что Украина продолжает получать военную помощь США, несмотря на то, что у Пентагона заканчиваются деньги. По ее словам Украине "нужно больше оружия", а для этого срочно нужно принять новые законопроекты. При этом она считает, что Конгресс США согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут замороженные активы рф.
"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы
Президент Владимир Зеленский ожидает, что Украина получит решение о финансовой помощи от США и Европы в течение недель.
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