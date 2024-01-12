Конгрес погодить пакет допомоги Україні швидше, ніж передадуть активи рф - посол

Україна продовжує отримувати військову допомогу США, попри те, що у Пентагону закінчуються гроші, запевнила посол України в США Оксана Маркарова, додавши, що Україні "потрібно більше зброї", а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроєкти. При цьому вона вважає, що Конгрес США погодить пакет допомоги Україні швидше, ніж передадуть заморожені активи рф. Про це Маркарова сказала в інтерв'ю Голосу Америки, пише УНН.

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У середині грудня Міністерство оборони США повідомило, що в його розпорядженні ще близько 4-х мільярдів доларів, які Пентагон може використати на виділення допомоги Україні. Ці додаткові кошти виникли через перерахунок допомоги Україні. Водночас міністерство оборони США вже не має коштів на те, щоб поповнювати власні запаси після надання допомоги Україні, пише видання.

Як пояснила Маркарова, з трьох програм, за якими США співпрацює з Україною, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative/Ініціатива сприяння безпеці України) та FMF (Foreign Military Financing/Іноземне військове фінансування), дві – це закупівлі, а Presidential Drawdown Authority (PDA - Уповноваження Президента про виділення) – це виділення зі складів готової зброї.

"У бюджеті, окрім програми на виділення, яка просто надає повноваження президенту та Міноборони США виділяти (готову зрою – ред.), є також і сума, закладена на відновлення (поповнення власних запасів США, після надання допомоги Україні – ред.). Зараз ми в ситуації, коли нібито повноваження додаткові ще є, а от коштів на поповнення вже немає", – пояснює Маркарова.

За словами пані посла, головним пріоритетом для українського посольства є погодження Конгресом пакету на 61 мільярд доларів. Бо Пентагон і так робить усе можливе.

"Насправді, департамент оборони США і особисто міністр Остін,… роблять дуже багато для того, щоб у будь-якій ситуації максимально нам допомагати. Деякі підрозділи дуже активно виділяють із власних запасів. Однак, ми теж повинні розуміти, що чим швидше буде ухвалено цей законопроєкт (про 61 млрд дол. додаткового фінансування – ред.), тим менше нам буде треба просити звичайних службовців тут проявляти героїзм. Вони теж повинні діяти абсолютно в межах своїх правил", – каже дипломатка.

Водночас, як повідомляється, навіть, якщо нових виділень наразі немає, Україна продовжує отримувати допомогу від США із попередніх закупівель.

"Дуже багато виділень які були влітку, особливо які закуповувались по програмі USAI, - пам’ятаєте, були великі пакети по 3 мільярди доларів, по 2 мільярди доларів? – це все були закупівлі. Тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо нових виділень, постачання насправді йдуть, зниження немає. Чи означає це що нам достатньо зброї? - ні", – пояснює пані посол.

"Нам потрібно більше зброї, для цього терміново потрібні нові законопроєкти і повноваження для виділення з власних запасів і також нові закупівлі. Тому, всі очі зараз на Конгрес США", - наголошує Маркарова.

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Через затримку в Конгресі пакету допомоги Україні, зазначає видання, усе більше експертів обговорюють альтернативні варіанти фінансування для України. Однією із таких опцій називають конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів. Загалом йдеться про понад 300 мільярдів доларів, більша частина яких заморожені на території країн ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно можуть російські активи стати альтернативним джерелом фінансування для Києва, Маркарова зауважила, що це частина єдиного процесу.

За словами посадовиці, арешт російських активів не варто розглядати окремо від додаткової допомоги, доля якої нині залежить від американських законодавців.

"Це все єдиний план "А", – каже Маркарова.

"Ми всі працюємо над планом "А". І план "А" включає як отримання додаткової допомоги, так і конфіскацію. Конфіскація російських активів – це не план "Б". Ми над цим працюємо ще з минулого року. Це не "або-або". Тобто, ми працюємо і над конфіскацією суверенних активів, і над конфіскацією приватних активів, як в Україні та і в США", – сказала українська дипломатка.

При цьому вона вказала, що "навіть із безпрецедентною допомогою минулого року, нам недостатньо снарядів, нам недостатньо всього". "Тому, нам треба і зберегти рівень підтримки і збільшити його і зайнятися дуже швидко співвиробництвом, власним виробництвом і конфіскувати російські активи. Тому що вони повинні за це заплатити", – каже Маркарова.

Вона вважає, що Конгрес погодить новий пакет допомоги Україні швидше, ніж буде погоджена процедура передачі активів рф. Відтак, російські активи навряд чи можна вважати альтернативним способом фінансування, якщо Конгрес і надалі затягуватиме погодження пакету на 61 мільярд доларів.

За словами Маркарової, яка свого часу очолювала Міністерство фінансів України, передача російських активів Україні, навіть якщо рішення буде ухвалено швидко, буде "справою місяців".

"Це рішення вимагає участі дуже великої кількості країн", – пояснила Маркарова, додаючи, що хоча частина активів, яка є у Сполучених Штатах, не найбільша, дуже важливо, яку позицію займуть саме США.

"У цьому випадку, не тільки адміністрація активно обговорює це питання, але є два законопроєкти, які знаходяться в Палаті представників і в Сенаті, які присвячені саме цьому", – каже Маркарова.

Вона сподівається, що одразу після ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та розв'язання бюджетних питань, які є першочерговими для уряду США, Конгрес приступить до законопроєктів про конфіскацію російських активів.

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