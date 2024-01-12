Конгресс согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут активы рф - посол

Украина продолжает получать военную помощь США, несмотря на то, что у Пентагона заканчиваются деньги, заверила посол Украины в США Оксана Маркарова, добавив, что Украине "нужно больше оружия", а для этого срочно нужно принять новые законопроекты. При этом она считает, что Конгресс США согласует пакет помощи Украине быстрее, чем передадут замороженные активы рф. Об этом Маркарова сказала в интервью Голосу Америки, пишет УНН.

Детали

В середине декабря Министерство обороны США сообщило, что в его распоряжении еще около 4-х миллиардов долларов, которые Пентагон может использовать на выделение помощи Украине. Эти дополнительные средства возникли из-за перерасчета помощи Украине. В то же время министерство обороны США уже не имеет средств на то, чтобы пополнять собственные запасы после оказания помощи Украине, пишет издание.

Как пояснила Маркарова, из трех программ, по которым США сотрудничает с Украиной, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative/Инициатива содействия безопасности Украины) и FMF (Foreign Military Financing/Иностранное военное финансирование), две - это закупки, а Presidential Drawdown Authority (PDA - Уполномочение Президента о выделении) - это выделение со складов готового оружия.

"В бюджете, кроме программы на выделение, которая просто предоставляет полномочия президенту и Минобороны США выделять (готовое оружие - ред.), есть также и сумма, заложенная на восстановление (пополнение собственных запасов США, после оказания помощи Украине - ред.). Сейчас мы в ситуации, когда якобы полномочия дополнительные еще есть, а вот средств на пополнение уже нет", - объясняет Маркарова.

По словам госпожи посла, главным приоритетом для украинского посольства является согласование Конгрессом пакета на 61 миллиард долларов. Потому что Пентагон и так делает все возможное.

"На самом деле, департамент обороны США и лично министр Остин,... делают очень много для того, чтобы в любой ситуации максимально нам помогать. Некоторые подразделения очень активно выделяют из собственных запасов. Однако, мы тоже должны понимать, что чем быстрее будет принят этот законопроект (о 61 млрд долл. дополнительного финансирования - ред.), тем меньше нам будет надо просить обычных служащих здесь проявлять героизм. Они тоже должны действовать абсолютно в рамках своих правил", - говорит дипломат.

В то же время, как сообщается, даже если новых выделений пока нет, Украина продолжает получать помощь от США по предыдущим закупкам.

"Очень много выделений которые были летом, особенно которые закупались по программе USAI, - помните, были большие пакеты по 3 миллиарда долларов, по 2 миллиарда долларов? - это все были закупки. Поэтому поставки продолжаются. И если мы не видим новых выделений, поставки на самом деле идут, снижения нет. Значит ли это, что нам достаточно оружия? - нет", - объясняет посол.

"Нам нужно больше оружия, для этого срочно нужны новые законопроекты и полномочия для выделения из собственных запасов, и также новые закупки. Поэтому, все глаза сейчас на Конгресс США", - отмечает Маркарова.

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Из-за задержки в Конгрессе пакета помощи Украине, отмечает издание, все больше экспертов обсуждают альтернативные варианты финансирования для Украины. Одной из таких опций называют конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов. В целом речь идет о более 300 миллиардов долларов, большая часть которых заморожены на территории стран ЕС.

Отвечая на вопрос, действительно ли могут российские активы стать альтернативным источником финансирования для Киева, Маркарова отметила, что это часть единого процесса.

По словам чиновницы, арест российских активов не стоит рассматривать отдельно от дополнительной помощи, судьба которой сейчас зависит от американских законодателей.

"Это все единый план "А", - говорит Маркарова.

"Мы все работаем над планом "А". И план "А" включает как получение дополнительной помощи, так и конфискацию. Конфискация российских активов - это не план "Б". Мы над этим работаем еще с прошлого года. Это не "или-или". То есть, мы работаем и над конфискацией суверенных активов, и над конфискацией частных активов, как в Украине, так и в США", - сказала украинский дипломат.

При этом она указала, что "даже с беспрецедентной помощью прошлого года, нам недостаточно снарядов, нам недостаточно всего". "Поэтому, нам надо и сохранить уровень поддержки и увеличить его и заняться очень быстро сопроизводством, собственным производством и конфисковать российские активы. Потому что они должны за это заплатить", - говорит Маркарова.

Она считает, что Конгресс согласует новый пакет помощи Украине быстрее, чем будет согласована процедура передачи активов рф. Следовательно, российские активы вряд ли можно считать альтернативным способом финансирования, если Конгресс и в дальнейшем будет затягивать согласование пакета на 61 миллиард долларов.

По словам Маркаровой, которая в свое время возглавляла Министерство финансов Украины, передача российских активов Украине, даже если решение будет принято быстро, будет "делом месяцев".

"Это решение требует участия очень большого количества стран", - пояснила Маркарова, добавляя, что хотя часть активов, которая есть в Соединенных Штатах, не самая большая, очень важно, какую позицию займут именно США.

"В этом случае, не только администрация активно обсуждает этот вопрос, но есть два законопроекта, которые находятся в Палате представителей и в Сенате, которые посвящены именно этому", - говорит Маркарова.

Она надеется, что сразу после принятия пакета помощи Украине, Израилю и решения бюджетных вопросов, которые являются первоочередными для правительства США, Конгресс приступит к законопроектам о конфискации российских активов.

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