США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом

Помощь Украине от Соединенных Штатов Америки пока приостановлена - предоставлен последний пакет, на который было финансирование. Поэтому очень важно, чтобы Конгресс США одобрил новое финансирование. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби во время брифинга 11 января, пишет УНН.

Мы предоставили последний пакет, ... для поддержки которого мы имели финансирование. И именно поэтому очень важно, чтобы Конгресс выполнил этот дополнительный запрос по национальной безопасности, и мы получили больше финансирования. Помощь, которую мы предоставляли, сейчас прекратилась - сказал Кирби в ответ на вопрос о военной помощи Украине.

По его словам, "атаки, которые проводят россияне, только усиливаются". "И теперь, как я говорил ранее на этой неделе, они используют северокорейские баллистические ракеты, чтобы делать свою грязную работу", - указал он.

"Итак, потребность сейчас острая, особенно в эти зимние месяцы", - подытожил представитель Белого дома.

ПВО является приоритетом с получением дополнительного финансирования для Украины - Белый дом