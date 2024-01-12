США приостановили помощь Украине, принятие Конгрессом нового финансирования важно - Белый дом
Помощь США Украине приостановлена в ожидании одобрения Конгрессом нового финансирования на фоне усиления российских атак.
россияне ночью обстреляли из артиллерии береговую линию Очакова - Николаевская ОВА
Ночью россияне обстреляли побережье Очакова, без жертв.
Оккупанты за сутки ударили по 13 городам Запорожской области: разрушены жилые дома
Российские войска нанесли 47 ударов по Запорожской области, повредив здания, но не вызвав жертв.
Армия рф ночью атаковала Сумскую область из артиллерии и миномета
Российские войска дважды обстреляли Сумскую область из артиллерии и миномета.
россияне под утро нанесли два удара КАБами по Харьковской области
Российские войска нанесли два удара КАБами по Харьковской области, без жертв; было обстреляно более 12 населенных пунктов.
В оккупированном Севастополе снова громко
В Севастополе в Крыму было шумно.
россияне выпустили более 300 снарядов по Херсонщине, есть погибший и раненые
В Херсонской области российские войска выпустили 310 снарядов, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.
Еще плюс 840 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 368 460 человек личного состава и 6060 танков.
Никополь обстрелян российскими снарядами, жертв нет
Российские войска дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии 11 января, жертв нет, сообщил губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко
Взрывы прогремели по всему Мариуполю 12 января, детали выясняются, сообщил советник городского головы Андрющенко.