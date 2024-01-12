США призупинили допомогу Україні, ухвалення Конгресом нового фінансування важливе - Білий дім
Київ • УНН
Допомога США Україні призупинена в очікуванні схвалення Конгресом нового фінансування на тлі посилення російських атак.
Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки наразі призупинена - надано останній пакет, на який було фінансування. Тож дуже важливо, щоб Конгрес США схвалив нове фінансування. Про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу 11 січня, пише УНН.
Ми надали останній пакет, … для підтримки якого ми мали фінансування. І саме тому дуже важливо, щоб Конгрес виконав цей додатковий запит щодо національної безпеки, і ми отримали більше фінансування. Допомога, яку ми надавали, зараз припинилася
З його слів, "атаки, які проводять росіяни, лише посилюються". "І тепер, як я говорив раніше цього тижня, вони використовують північнокорейські балістичні ракети, щоби робити свою брудну роботу", - вказав він.
"Отже, потреба зараз гостра, особливо у ці зимові місяці", - підсумував представник Білого дому.
ППО є пріоритетом з отриманням додаткового фінансування для України - Білий дім05.01.24, 09:51 • 28262 перегляди