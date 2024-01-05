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ППО є пріоритетом з отриманням додаткового фінансування для України - Білий дім

ППО є пріоритетом з отриманням додаткового фінансування для України - Білий дім

Київ • УНН

 • 28261 перегляди

Найефективніша відповідь на жахливе насильство рф проти українського народу є продовження надання Україні життєво важливих засобів ППО, зазначають у Білому домі

У Білому домі вважають, що посилення протиповітряної оборони України - пріоритет з отриманням додаткового фінансування для України.  Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 4 січня, пише УНН.  

Ми безумовно віддали б пріоритет спроможностям протиповітряної оборони з додатковим фінансуванням, яке ми очікуємо отримати для України, і ми сподіваємося отримати для України, так. ППО буде на першому місці у списку

- відповів Кірбі на відповідне запитання.

З його слів, найефективніша відповідь на жахливе насильство рф проти українського народу є продовження надання Україні життєво важливих спроможностей протиповітряної оборони та інших видів військового обладнання. "Для цього нам потрібно, щоб Конгрес невідкладно схвалив наш запит на додаткове фінансування для України", - підкреслив Кірбі.

Постачання додаткових систем ППО та ракет до них: Зеленський про пріоритет номер один04.01.24, 19:43 • 123494 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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