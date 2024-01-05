ППО є пріоритетом з отриманням додаткового фінансування для України - Білий дім

У Білому домі вважають, що посилення протиповітряної оборони України - пріоритет з отриманням додаткового фінансування для України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 4 січня, пише УНН.

Ми безумовно віддали б пріоритет спроможностям протиповітряної оборони з додатковим фінансуванням, яке ми очікуємо отримати для України, і ми сподіваємося отримати для України, так. ППО буде на першому місці у списку - відповів Кірбі на відповідне запитання.

З його слів, найефективніша відповідь на жахливе насильство рф проти українського народу є продовження надання Україні життєво важливих спроможностей протиповітряної оборони та інших видів військового обладнання. "Для цього нам потрібно, щоб Конгрес невідкладно схвалив наш запит на додаткове фінансування для України", - підкреслив Кірбі.

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