ППО є пріоритетом з отриманням додаткового фінансування для України - Білий дім
Київ • УНН
Найефективніша відповідь на жахливе насильство рф проти українського народу є продовження надання Україні життєво важливих засобів ППО, зазначають у Білому домі
У Білому домі вважають, що посилення протиповітряної оборони України - пріоритет з отриманням додаткового фінансування для України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 4 січня, пише УНН.
Ми безумовно віддали б пріоритет спроможностям протиповітряної оборони з додатковим фінансуванням, яке ми очікуємо отримати для України, і ми сподіваємося отримати для України, так. ППО буде на першому місці у списку
З його слів, найефективніша відповідь на жахливе насильство рф проти українського народу є продовження надання Україні життєво важливих спроможностей протиповітряної оборони та інших видів військового обладнання. "Для цього нам потрібно, щоб Конгрес невідкладно схвалив наш запит на додаткове фінансування для України", - підкреслив Кірбі.
Постачання додаткових систем ППО та ракет до них: Зеленський про пріоритет номер один04.01.24, 19:43 • 123494 перегляди