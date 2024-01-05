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ПВО является приоритетом с получением дополнительного финансирования для Украины - Белый дом

ПВО является приоритетом с получением дополнительного финансирования для Украины - Белый дом

Киев • УНН

 • 28254 просмотра

Самый эффективный ответ на ужасное насилие рф против украинского народа является продолжение предоставления Украине жизненно важных средств ПВО, отмечают в Белом доме

В Белом доме считают, что усиление противовоздушной обороны Украины - приоритет с получением дополнительного финансирования для Украины.  Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 4 января, пишет УНН.  

Мы определенно отдали бы приоритет возможностям противовоздушной обороны с дополнительным финансированием, которое мы ожидаем получить для Украины, и мы надеемся получить для Украины, да. ПВО будет на первом месте в списке

- ответил Кирби на соответствующий вопрос.

По его словам, самый эффективный ответ на ужасное насилие рф против украинского народа является продолжение предоставления Украине жизненно важных возможностей противовоздушной обороны и других видов военного оборудования. "Для этого нам нужно, чтобы Конгресс безотлагательно одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины", - подчеркнул Кирби.

Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один04.01.24, 19:43 • 123493 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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