ПВО является приоритетом с получением дополнительного финансирования для Украины - Белый дом
Киев • УНН
Самый эффективный ответ на ужасное насилие рф против украинского народа является продолжение предоставления Украине жизненно важных средств ПВО, отмечают в Белом доме
В Белом доме считают, что усиление противовоздушной обороны Украины - приоритет с получением дополнительного финансирования для Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 4 января, пишет УНН.
Мы определенно отдали бы приоритет возможностям противовоздушной обороны с дополнительным финансированием, которое мы ожидаем получить для Украины, и мы надеемся получить для Украины, да. ПВО будет на первом месте в списке
По его словам, самый эффективный ответ на ужасное насилие рф против украинского народа является продолжение предоставления Украине жизненно важных возможностей противовоздушной обороны и других видов военного оборудования. "Для этого нам нужно, чтобы Конгресс безотлагательно одобрил наш запрос на дополнительное финансирование для Украины", - подчеркнул Кирби.
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один04.01.24, 19:43 • 123493 просмотра