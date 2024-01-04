Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.
Вся команда украинских дипломатов на 100% делает все, чтобы обеспечить поставку дополнительных систем ПВО и ракет к ним. Это приоритет номер один. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
"На днях многие регионы нашего государства - разные города и села, районы и приграничные, и у фронта, и на всей территории - подверглись российским обстрелам, массированным ракетным ударам, постоянным атакам "шахедами". Очевидно, что именно это новогоднее время - конец прошлого года, первые дни этого года - руководители государства-террориста пробовали использовать, чтобы сломить наш дух и чтобы вернуть старую, прошлогоднюю угрозу. Угрозу уничтожения нашей энергетики, основ нашей жизни", - сказал Зеленский.
Он отметил, что украинские защитники неба делают все возможное, чтобы защитить государство.
"Вся команда наших дипломатов, все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами, украинские представители за рубежом на сто процентов делают все, чтобы обеспечить поставки дополнительных систем ПВО и ракет к ним. Это приоритет номер один", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что точно такой же приоритет номер один - это новые пакеты поддержки для украинских воинов.
"Артиллерия, в частности калибр 155, средства РЭБ, новые дроны и прочее, что необходимо. Благодарен всем нашим партнерам, которые уже формируют новые пакеты поддержки. Будет в этом месяце много соответствующей коммуникации", - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский провел разговор с Сунаком. Говорили об усилении ПВО Украины.
Поставка дополнительных систем ПВО и ракет к ним: Зеленский о приоритете номер один
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приоритезирует приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет на фоне постоянных российских атак.
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