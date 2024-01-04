Постачання додаткових систем ППО та ракет до них: Зеленський про пріоритет номер один

Уся команда українських дипломатів на 100% роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.

"Цими днями багато регіонів нашої держави – різні міста й села, райони й прикордонні, й біля фронту, і на всій території – зазнали російських обстрілів, масованих ракетних ударів, постійних атак "шахедами". Очевидно, що саме цей новорічний час – кінець минулого року, перші дні цього року – керівники держави-терориста пробували використовувати, щоб зламати наш дух та щоб повернути стару, торішню загрозу. Загрозу знищення нашої енергетики, основ нашого життя", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу.

"Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що точно такий же пріоритет номер один – це нові пакети підтримки для українських воїнів.

"Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно. Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Буде цього місяця багато відповідної комунікації", - сказав зеленський.

Доповнення

Зеленський провів розмову з Сунаком. Говорили про посилення ППО України.