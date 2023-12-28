США предложили G7 изучить способы конфискации российских активов на 300 млрд долл. - FT

США предложили рабочим группам G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, на фоне того, как союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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"Хотя никаких решений принято не было, и этот вопрос продолжает горячо обсуждаться в европейских столицах, ускорение работы по конфискации активов москвы для Украины подчеркивает ее растущую важность для Запада", - пишет издание.

По словам источников, в этом месяце эта тема обсуждалась как министрами финансов G7, так и их заместителями, в которых говорилось о том, как разработать такую политику и оценить связанные с ней риски.

США при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы подготовить варианты к потенциальной встречи лидеров G7 примерно 24 февраля, отмечает издание.

Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, как сообщается, рассмотрят правовые вопросы, связанные с конфискацией; метод применения такой политики и снижения рисков; и варианты того, как лучше всего направить поддержку Украине.

Германия, Франция, Италия и ЕС, как указано, выразили некоторые оговорки и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов москвы, прежде чем принимать решения. Согласно отчетам со встречи, несколько европейских министров также подчеркнули необходимость поддерживать высокий уровень секретности в ходе работы.

В западных столицах изучаются различные варианты: от прямой конфискации и расходования активов российского центрального банка до использования доходов от замороженных активов или использования их в качестве залога для кредитов.

ЕС до сих пор не стал конфисковывать сами российские активы, вместо этого изучая способы изъятия прибыли, полученной от финансовых учреждений, таких как Euroclear, где хранятся суверенные активы на сумму 191 миллиард евро.

В США в этом году в частном порядке распространили дискуссионный документ в рамках G7, в котором предполагалось, что конфискация замороженных активов москвы будет законной в качестве "контрмеры, призванной побудить россию прекратить агрессию", отмечает издание.

Но Европа, где находится большая часть активов, настроена гораздо более осторожно, опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны россии.

Италия, которая в 2024 году станет председателем "Группы семи", входит в число тех, кто обеспокоен возможными репрессиями в отношении ее компаний, работающих в россии, что москва уже пригрозила сделать. россия также предупредила, что прекратит дипломатические отношения с США в ответ на любую конфискацию активов.

ЕС, Великобритания и Франция также подчеркнули, что деньги не будут легко доступны и недостаточны для покрытия потребностей восстановления Украины, и что конфискация активов не должна происходить за счет оказания финансовой поддержки Украине в 2024 году. Некоторые министры обеспокоены тем, что дебаты по поводу конфискации активов будут означать, что существует альтернатива традиционным пакетам финансирования для Украины, которые застопорились из-за оппозиции в Конгрессе США и из-за отказа Венгрии поддержать соглашение в ЕС.

Но стремление конфисковать российские суверенные активы отражает общее желание показать москве, что она не сможет пережить решимость Запада помочь Украине, как в экономическом, так и в военном отношении.

За последние два года "Группе семи" удавалось несколько раз преодолевать разногласия среди своих членов по экономическим мерам против россии, в том числе по первоначальному комплексному пакету санкций и по установлению потолка цен на российскую нефть, отмечает издание.

G7 может показать лидерство в вопросе конфискации замороженных российских активов - Зеленский