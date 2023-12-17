G7 может показать лидерство в вопросе конфискации замороженных российских активов - Зеленский

Активы государства-агрессора должны быть направлены на поддержку Украины. Об этом в вечернем видеообращении в воскресенье президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Мы продолжаем активно работать ради того, чтобы следующий год был с достаточными программами финансовой поддержки Украины. Это касается и двусторонних программ с государственными партнерами, и программ на уровне Евросоюза, и процесса использования и конфискации российских активов, замороженных в разных юрисдикциях сказал президент.

По его словам, "вопрос о замороженных активах был одним из тех важных вопросов, который обсуждался на переговорах на этой неделе. В частности, в Соединенных Штатах Америки. В частности, страны-"семерки" могут продемонстрировать свое лидерство".

Активы государства-террориста и связанных с ним лиц должны быть направлены на поддержку Украины для защиты жизни и людей от российского террора. И уже готовим необходимые контуры решения отметил он.

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