Очень мощная: Шумер о встрече Зеленского на Капитолийском холме
Киев • УНН
По словам Шумера, Зеленский "очень подробно описал, что нужно Украине и как Соединенные Штаты могут помочь стране защититься от россии".
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с законодателями на Капитолийском холме во вторник была "очень мощной", передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По словам Шумера, Зеленский "очень подробно описал, что нужно Украине и как Соединенные Штаты могут помочь стране защититься от россии".
"Если он получит необходимую помощь, он победит", - сказал Шумер. "Если мы проиграем, путин выиграет, а это очень, очень опасно для Соединенных Штатов".
По словам сенатора-демократа от Нью-Йорка, Зеленский также отметил, что Украине нужна помощь быстро.
Перед тем, как Шумер сделал расширенные замечания, Шумер, Макконнелл и Зеленский прошли мимо репортеров, и Шумер сказал, что это была "очень хорошая и продуктивная встреча", но трио продолжало идти и больше ничего не говорило. Позже Шумер вернулся, чтобы поговорить с журналистами.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки.
Как сообщает Голос Америки, Зеленский встречается с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом. Встреча проходит за закрытыми дверями.
Президент Зеленский также встретится со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, сообщил его пресс-секретарь.
Очень мощная: Шумер о встрече Зеленского на Капитолийском холме
По словам Шумера, Зеленский "очень подробно описал, что нужно Украине и как Соединенные Штаты могут помочь стране защититься от россии".
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