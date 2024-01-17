"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба

2024 год должен стать переломным в восстановлении Украиной полного контроля над воздушным пространством с помощью обещанных партнерами истребителей F-16, дальнобойных ракет, дронов и средств РЭБ. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которого зацитировало МИД, передает УНН.

Детали

На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о стратегических планах страны на ближайший год. По его словам украинская армия в 2022 году деоккупировала половину территории государства и вытеснила российский флот в 2023 году. Теперь Украина фокусирует свои усилия на воздушной безопасности.

2022 был годом, когда Украина освободила 50% оккупированных Россией с 24 февраля украинских территорий. 2023 был годом, когда Украина вытеснила российский флот с украинского моря и возобновила функционирование морского коридора независимо от РФ. 2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба. Потому что тот, кто контролирует небо, будет определять когда и как закончится война. Это предусматривает предоставление Украине истребителей F-16, что уже в процессе, дальнобойных ракет, дронов, средств РЭБ. Со всем этим мы продолжим побеждать. Но мы боремся с очень большим врагом, и эта борьба требует времени - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Добавим

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не изменится. Измениться должен запад, чтобы безумие в его голове не победило.

"Думаю, это вопрос недель" - Зеленский о финансовой помощи от США и Европы