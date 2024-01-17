"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  158996 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  139954 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  134087 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  130394 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  144377 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  151958 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Новости по теме

"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на Всемирном экономическом форуме, что 2024 год должен стать годом, когда Украина восстановит полный контроль над своим воздушным пространством при поддержке истребителей F-16, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы от союзников страны.

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"2024 должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба" - Кулеба

Сейм Польши проголосовал за создание следственной комиссии по случаям слежки за оппозиционными политиками

Польский Сейм проголосовал за создание следственной комиссии по слежке за оппозиционными политиками с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus во время правления партии "Право и справедливость". Комиссия также будет расследовать закупку правительством этого шпионского программного обеспечения.

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Сейм Польши проголосовал за создание следственной комиссии по случаям слежки за оппозиционными политиками

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: двое раненых, среди них ребенок

Оккупационные войска рф атаковали Марганецкую громаду в Никопольском районе с помощью беспилотника-камикадзе, в результате чего пострадали 13-летний и 19-летний парни. Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: двое раненых, среди них ребенок

россияне утром ударили "Ониксами" по агропредприятию в Одесской области

Российская армия обстреляла ракетами "Оникс" агропредприятие в Одесской области, нанеся ему ущерб, но о жертвах не сообщается.

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россияне утром ударили "Ониксами" по агропредприятию в Одесской области

Из-за ночной атаки рф полсотни домов в Одессе остались без тепла: его восстановят в течение суток - Харлов

Из-за ночной атаки рф полсотни домов в Одессе остались без тепла: его восстановят в течение суток.

Война •   •  12083 просмотра
Из-за ночной атаки рф полсотни домов в Одессе остались без тепла: его восстановят в течение суток - Харлов

Дело Гринкевичей: ГБР сообщило львовскому бизнесмену о подозрении за миллиардную сделку с одеждой для ВСУ

Львовского бизнесмена и поставщика Минобороны подозревают в махинациях с военной одеждой на сумму 1 миллиард гривен.

Криминал и ЧП •   •  10029 просмотра
Дело Гринкевичей: ГБР сообщило львовскому бизнесмену о подозрении за миллиардную сделку с одеждой для ВСУ

БТРы, разведывательные дроны и не только: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий 8 бронетранспортеров, беспилотники и грузовики, говорится в официальном заявлении правительства.

Политика •   •  12012 просмотра
БТРы, разведывательные дроны и не только: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

На Таврическом направлении оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации - Тарнавский

Оккупационные войска на Таврическом направлении продолжают штурмы пехоты с применением бронетехники и авиации, в результате чего произошло 53 боя и 702 артиллерийских обстрела, сообщил генерал Александр Тарнавский. Несмотря на это, силы обороны удерживают свои позиции, потери противника составили 368 человек и 29 единиц военной техники.

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На Таврическом направлении оккупанты продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации - Тарнавский

"Значительный шаг назад": легенды большого тенниса Крис Эверт и Мартина Навратилова выступают против финала WTA в Саудовской Аравии

Легенды тенниса Крис Эверт и Мартина Навратилова раскритиковали возможное проведение финала WTA в Саудовской Аравии, отметив послужной список этой страны в отношении прав женщин и криминализации ЛГБТ-сообщества. Они заявили, что перенос события туда был бы "значительным шагом назад".

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"Значительный шаг назад": легенды большого тенниса Крис Эверт и Мартина Навратилова выступают против финала WTA в Саудовской Аравии

Глава Еврокомиссии "уверена" в соглашении о помощи Украине на уровне 27-и членов ЕС, включая Венгрию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оптимистично настроена относительно достижения соглашения о пакете помощи Украине в 50 миллиардов евро между всеми 27 странами-членами ЕС, включая Венгрию, которая ранее выступала против этого решения.

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Глава Еврокомиссии "уверена" в соглашении о помощи Украине на уровне 27-и членов ЕС, включая Венгрию