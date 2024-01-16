путін - єдина причина, чому різні війни тривають: Зеленський на Давоському форумі

Президент Україна Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін не зміниться. Змінитися повинен захід, щоб безумство в його голові не перемогло. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.

путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти тривають, й чому всі спроби відновити мир провалилися. І він не зміниться, ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися такою мірою, щоб безумство, яке перебуває в голові цієї людини, або в голові іншого агресора не перемогло - сказав Зеленський.

Президент заявив, що можливі напрямки та навіть часові рамки нової російської агресії поза Україною стають все більше очевидними.

"Дозвольте мені запитати дуже чесно, яка європейська нація сьогодні може надати армію у боєготовності подібної до української? Яка стримає росію? Скільки чоловіків та жінок ваші держави готові відправити на захист іншої держави? Якщо потрібно боротися з путіним разом роки на перед, хіба не краще покінчити з ним та з його військовою стратегією зараз, тоді коли наші хоробрі чоловіки та жінки вже це роблять?" - запитав Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявляв, що російський диктатор володимир путін не збирається зупинятися. Він хоче повністю окупувати Україну. А іноді не впевненість партнерів у вигляді допомоги Києву тільки додає хоробрості та сил російській федерації.