путін не збирається зупинятися, а невпевненість партнерів тільки додає хоробрості рф – Зеленський

російський диктатор володимир путін не збирається зупинятися. Він хоче повністю окупувати Україну. А іноді не впевненість партнерів у вигляді допомоги Києву тільки додає хоробрості та сил російській федерації. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.

Я думаю потрібно звернути увагу на риторику президента рф. Він не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати. Іноді не впевненість партнерів у вигляді результату щодо фінансової та military (військової – ред.) допомоги Україні, швидкої реакції, тільки додає хоробрості та сил російській федерації. Тому затягувати з цим точно не потрібно

Зеленський переконаний, що путін не заспокоїться поки не зруйнує Україну.

Російський президент поки не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте у кого наступні ризики. Чи приємно це чути? Напевно, ні. Тому що це виклик й війна – це страшна трагедія й нічого у війні позитивного немає

Він підкреслив, що всі повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними.

І це факт. Якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули, що вони почали говорити про Фінляндію, про "незалежність" Узбекистану тощо. Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його