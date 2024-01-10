путін не збирається зупинятися, а невпевненість партнерів тільки додає хоробрості рф – Зеленський
Київ • УНН
Зеленський попереджає, що путін прагне повністю окупувати Україну, а невизначеність країн-партнерів підбадьорює росію.
російський диктатор володимир путін не збирається зупинятися. Він хоче повністю окупувати Україну. А іноді не впевненість партнерів у вигляді допомоги Києву тільки додає хоробрості та сил російській федерації. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.
Я думаю потрібно звернути увагу на риторику президента рф. Він не збирається зупинятися. Він хоче нас повністю окупувати. Іноді не впевненість партнерів у вигляді результату щодо фінансової та military (військової – ред.) допомоги Україні, швидкої реакції, тільки додає хоробрості та сил російській федерації. Тому затягувати з цим точно не потрібно
Зеленський переконаний, що путін не заспокоїться поки не зруйнує Україну.
Російський президент поки не зруйнує Україну, він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте у кого наступні ризики. Чи приємно це чути? Напевно, ні. Тому що це виклик й війна – це страшна трагедія й нічого у війні позитивного немає
Він підкреслив, що всі повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступними.
І це факт. Якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули, що вони почали говорити про Фінляндію, про "незалежність" Узбекистану тощо. Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що путін не зацікавлений в мирі.