путин не собирается останавливаться, а неуверенность партнеров только добавляет храбрости рф - Зеленский

российский диктатор владимир путин не собирается останавливаться. Он хочет полностью оккупировать Украину. А иногда не уверенность партнеров в виде помощи Киеву только добавляет храбрости и сил российской федерации. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

Я думаю нужно обратить внимание на риторику президента рф. Он не собирается останавливаться. Он хочет нас полностью оккупировать. Иногда не уверенность партнеров в виде результата по финансовой и military (военной - ред.) помощи Украине, быстрой реакции, только добавляет храбрости и сил российской федерации. Поэтому затягивать с этим точно не нужно - сказал Зеленский.

Зеленский убежден, что путин не успокоится пока не разрушит Украину.

Российский президент пока не разрушит Украину, он не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете у кого следующие риски. Приятно ли это слышать? Наверное, нет. Потому что это вызов и война - это страшная трагедия и ничего в войне положительного нет - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все должны понимать, что Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующими.

И это факт. Если мы не выдержим. Мы недавно с вами уже слышали, что они начали говорить о Финляндии, о "независимости" Узбекистана и так далее. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что путин не заинтересован в мире.