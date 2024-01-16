путин - единственная причина, почему различные войны продолжаются: Зеленский на Давосском форуме
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Запад изменить свой подход к предотвращению российской агрессии и предположил, что планы россии по вторжению становятся все более очевидными. Он утверждал, что путин, которого он обвинил в продолжающихся конфликтах, не изменит своей позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не изменится. Измениться должен запад, чтобы безумие в его голове не победило. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.
путин является воплощением войны. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему различные войны и конфликты продолжаются, и почему все попытки восстановить мир провалились. И он не изменится, мы должны измениться. Мы все должны измениться в такой степени, чтобы безумие, которое находится в голове этого человека, или в голове другого агрессора не победило
Президент заявил, что возможные направления и даже временные рамки новой российской агрессии вне Украины становятся все более очевидными.
"Позвольте мне спросить очень честно, какая европейская нация сегодня может предоставить армию в боеготовности подобной украинской? Какая сдержит россию? Сколько мужчин и женщин ваши государства готовы отправить на защиту другого государства? Если нужно бороться с путиным вместе годы на перед, разве не лучше покончить с ним и с его военной стратегией сейчас, тогда когда наши храбрые мужчины и женщины уже это делают?" - спросил Зеленский.
Дополнение
Зеленский заявлял, что российский диктатор владимир путин не собирается останавливаться. Он хочет полностью оккупировать Украину. А иногда не уверенность партнеров в виде помощи Киеву только добавляет храбрости и сил российской федерации.
путин - единственная причина, почему различные войны продолжаются: Зеленский на Давосском форуме
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал Запад изменить свой подход к предотвращению российской агрессии и предположил, что планы россии по вторжению становятся все более очевидными. Он утверждал, что путин, которого он обвинил в продолжающихся конфликтах, не изменит своей позиции.
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