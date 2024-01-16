путин - единственная причина, почему различные войны продолжаются: Зеленский на Давосском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не изменится. Измениться должен запад, чтобы безумие в его голове не победило. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

путин является воплощением войны. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему различные войны и конфликты продолжаются, и почему все попытки восстановить мир провалились. И он не изменится, мы должны измениться. Мы все должны измениться в такой степени, чтобы безумие, которое находится в голове этого человека, или в голове другого агрессора не победило - сказал Зеленский.

Президент заявил, что возможные направления и даже временные рамки новой российской агрессии вне Украины становятся все более очевидными.

"Позвольте мне спросить очень честно, какая европейская нация сегодня может предоставить армию в боеготовности подобной украинской? Какая сдержит россию? Сколько мужчин и женщин ваши государства готовы отправить на защиту другого государства? Если нужно бороться с путиным вместе годы на перед, разве не лучше покончить с ним и с его военной стратегией сейчас, тогда когда наши храбрые мужчины и женщины уже это делают?" - спросил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что российский диктатор владимир путин не собирается останавливаться. Он хочет полностью оккупировать Украину. А иногда не уверенность партнеров в виде помощи Киеву только добавляет храбрости и сил российской федерации.