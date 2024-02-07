Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные активы рф должны быть конфискованы и работать на защиту против террора, передает УНН.

"... это касается замороженных российских активов - и государства-террориста, и лиц, которые с ним связаны. Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора. Это справедливо - отвечать террористу. Справедливо уничтожать террористов. И справедливо заставить государство-террориста платить за то, что оно делает. И мы максимально энергично работаем с нашими партнерами, чтобы решение по российским активам было как можно быстрее", - сообщил Зеленский в видеообращении.

Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба