Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф
Президент Украины Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны от российского терроризма.
Каждая жизнь важна: в Киеве копы достали из-под завалов собаку, пес уже в семье
Киевская полиция спасла собаку породы чихуахуа, которая оказалась под завалами квартиры, пострадавшей от российских обстрелов в Голосеевском районе столицы.
Мы ответим россии на каждую ракету, каждый "шахед": Зеленский о масштабном обстреле рф
россия нанесла ракетные удары по нескольким украинским городам, в результате чего погибли 4 человека и десятки получили ранения, что заставило президента Зеленского пообещать возмездие за каждую атаку.
На Киевщине ГСЧС достали из-подо льда двух горе-рыбаков, одного уже мертвого
Спасатели на Киевщине спасли одного рыбака, но достали тело другого, который провалился под тонкий лед на пруду.
Украина готова к скорейшему началу переговоров с Эстонией по двустороннему соглашению по безопасности - Жовква
Заместитель Главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква встретился с заместителем министра иностранных дел Эстонской Республики Кюллике Силласте-Эллинг, чтобы обсудить структуру и тематические блоки будущего двустороннего соглашения в сфере безопасности между Украиной и Эстонией.
На Ивано-Франковщине избили маму с ее 6-летней дочерью: полиция начала уголовное производство
Местные жители избили мать и ее 6-летнюю дочь, приняв женщину за того, кто сообщал властям информацию о местных мужчинах.
Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов: Умеров обратился к Боррелю
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить усиление российских атак, поблагодарить ЕС за поддержку и призвать к увеличению поставок боеприпасов для отражения агрессии.
На Днепроптеровщине россияне дроном попали в машину полиции, правоохранители успели выпрыгнуть
Российские оккупанты попали беспилотником в полицейский автомобиль, который ехал на вызов, но офицерам удалось спастись от взрыва.
Атака рф на Киев: работы по ликвидации последствий завершены
Четыре человека погибли и 39 получили ранения в результате российской атаки на многоэтажку в Голосеевском районе Киева. 40 человек были эвакуированы и 28 спасены.
Основатель воздухоплавания в Грузии и оператор "Имеди": кто среди погибших при крушении воздушного шара
Три человека, включая основателя воздухоплавания в Грузии и польского пилота, погибли, когда их воздушный шар столкнулся с линией электропередач во время испытательного полета.