Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов

Общая стоимость восстановления в Украине в результате полномасштабного вторжения рф оценивается в 486 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет, свидетельствует обновленный отчет RDNA3, обнародованный Всемирным банком, пишет УНН.

Детали

"Согласно оценке, по состоянию на 31 декабря 2023 года общая стоимость восстановления и восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия. Эта цифра выше, чем потребности, оцененные в 411 миллиардов долларов США год назад", - говорится в сообщении ВБ.

По оценкам украинской власти, только в 2024 году стране понадобится около 15 млрд долл. для неотложных приоритетных мероприятий по восстановлению и реконструкции. Акцент, как указано, - на поддержку и мобилизацию частного сектора, а также на восстановление жилья, социальной инфраструктуры и услуг, энергетики и транспорта.

В RDNA3 подчеркивается, что хотя около 5,5 млрд долл. из этих потребностей в финансировании уже обеспечены, около 9,5 млрд долл. пока остаются не подкрепленными финансированием.

"Оценка RDNA3, которая охватывает нанесенный ущерб за почти двухлетний период с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2023 года, демонстрирует, что прямой ущерб в Украине достиг почти 152 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении,

Как отмечается, наиболее пострадавшими секторами являются жилой сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство. Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях - тех же областях, где был зафиксирован наибольший ущерб в предыдущей оценке, отмечается в отчете.

"В Украине повреждено или разрушено 10% жилого фонда, что привело к длительному перемещению украинцев из их общин", - говорится в сообщении.

Также указано, что разрушение дамбы Каховской ГЭС и гидроэлектростанции в июне 2023 года привело к значительным негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства, а также обострило проблемы, с которыми уже столкнулись люди, пытаясь обеспечить доступ к жилью, воде, продуктам питания и медицинским услугам.

Как сообщается, общие расходы, отраженные в цифре 486 млрд долл. на восстановление и реконструкцию, оценка на 10 лет, включают меры, необходимые для "развития современного, низкоуглеродного, инклюзивного и устойчивого к изменениям климата будущего".

Наибольшие потребности в восстановлении и восстановлении оцениваются в жилом секторе (17% от общего объема), далее следуют транспорт (15%), торговля и промышленность (14%), сельское хозяйство (12%), энергетика (10%), социальная защита и обеспечение средств к существованию (9%), управление взрывоопасными предметами (7%). Общие расходы для всех секторов на расчистку остатков разрушений и управление ими (и, при необходимости, на снос) достигли почти 11 миллиардов долларов США.

RDNA3, как указано, также подчеркивает постоянный запрос на реформы и политики бюджетного планирования.

"Выводы RDNA3 дополняют определенные приоритеты по реформам и инвестициям в "Плане Украины", который заложит основу для осуществления финансирования в рамках программы Ukraine Facility на следующие четыре года. Поскольку Украина готовится к процессу вступления в ЕС, эти реформы и инвестиции поддерживают принципы восстановления "лучше, чем было", и институциональную способность органов власти на национальном и региональном уровнях", - сообщили в ВБ.

Также указано, что со времени проведения последней оценки RDNA2 правительство Украины, при поддержке партнеров, удовлетворило некоторые из наиболее насущных потребностей. "Например, по данным правительства Украины, в 2023 году на восстановление жилого сектора выделен 1 миллиард долларов США, причем большая часть средств направлена на ремонт и восстановление поврежденных зданий. В транспортном секторе проведены аварийно-восстановительные работы на более 2 000 км автомагистралей, шоссе и других национальных дорог. В сфере образования местные власти восстановили около 500 учебных заведений, а с января 2023 года доля учебных заведений, которые имеют бомбоубежища, выросла с 68% до 80%", - отмечается в сообщении.

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