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Глава Мінфіну США закликала знайти спосіб передати Україні російські заморожені активи

Київ • УНН

 • 26203 перегляди

Міністр фінансів США закликала фінансових лідерів G20 знайти спосіб передати заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів Україні для зміцнення її оборони та відновлення після війни.

Глава Мінфіну США закликала знайти спосіб передати Україні російські заморожені активи

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала найбільші країни з розвиненою економікою світу терміново знайти спосіб використання заморожених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист України від російського вторгнення та довгострокового відновлення після війни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Я вважаю, що існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні аргументи для просування вперед,

- йдеться у заяві Єллен, підготовленій перед зустріччю фінансових керівників G20 у Сан-Паулу (Бразилія).

Деталі

За її словами, це було б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу росії глобальній стабільності.

Це б показало, що росія не може перемогти, затягуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів для укладання справедливого миру з Україною,

- додала Джанет Єллен.

Доповнення

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни "Великої сімки" роздумують над тим, як найкраще використати заморожені російські активи для підтримки України.

Наприкінці 2023 року США запропонували робочим групам "Великої сімки" вивчити способи конфіскації заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів, на тлі того, як союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

За оцінками Світового банку, втрати України від війни станом на кінець 2023 року становлять майже 499 мільярдів доларів, причому найбільше постраждали такі сектори, як торгівля та промисловість, сільське господарство, енергетика та транспорт.

Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору: Зеленський про заморожені активи рф07.02.24, 22:10 • 32792 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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