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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20585 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137760 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 128781 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193109 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76884 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Джанет Єллен

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Мінфін США попередив про наближення до стелі боргу в 36 трлн дол.: готує надзвичайні заходи

Джанет Єллен оголосила про початок спеціальних заходів для уникнення порушення стелі держборгу США. Мінфін призупинить інвестиції у пенсійні фонди та фонд медичного страхування держслужбовців.

Новини Світу • 18 січня, 11:41 • 44439 перегляди

США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту - Reuters

Адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту дорожче $60 за барель. Заходи також торкнуться осіб, причетних до торгівлі нафтою вище встановленої стелі цін.

Війна • 6 січня, 08:30 • 32182 перегляди

США виділили Україні ще $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки

США надали Україні $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки за умови проведення реформ. Допомога надійшла в критичний момент посилення російських атак на цивільну інфраструктуру.

Війна • 30 грудня, 13:58 • 27966 перегляди

Державний борг США: голова Мінфіну вимагає дій від Конгресу

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила Конгрес про необхідність надзвичайних заходів з 14 січня через боргову стелю. Трамп підтримав скасування межі боргу, хоча його прихильники виступали проти цього.

Новини Світу • 28 грудня, 08:55 • 19648 перегляди

США можуть посилити санкції проти "тіньового флоту" і ввести обмеження проти банків Китаю

Мінфін США розглядає додаткові санкції проти російського "тіньового флоту" та можливі обмеження для китайських банків. Також обговорюється зниження цінового ліміту на російську нафту нижче 60 доларів за барель.

Війна • 15 грудня, 03:55 • 65456 перегляди

Зеленський про 20 млрд доларів від США: важлива підтримка, яка посилить обороноздатність України

США виділяють Україні 20 млрд доларів у межах механізму ERA, які надійдуть із заморожених російських активів. Зеленський назвав це важливим кроком для посилення обороноздатності та притягнення агресора до відповідальності.

Політика • 11 грудня, 07:39 • 18056 перегляди

У США заявили, що надають Україні 20 млрд доларів з використанням заморожених активів рф

Мінфін США оголосив про виділення $20 млрд для України в рамках ініціативи G7 ERA на $50 млрд. Кошти надійдуть через Світовий банк з заморожених російських активів.

Війна • 10 грудня, 18:31 • 35093 перегляди

США готують нові санкції проти військової машини росії - ЗМІ

Адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти посередників, які постачають росії критичні матеріали для армії. Нові обмеження буде оголошено наступного тижня.

Війна • 22 жовтня, 19:11 • 44985 перегляди

До Києва прибула делегація сенаторів США: обговорили зі Шмигалем підтримку України й заморожені активи рф

Прем'єр-міністр України зустрівся з американськими сенаторами у Києві. Обговорили підтримку України, використання заморожених активів РФ, посилення ППО та інвестиції американського бізнесу.

Економіка • 12 серпня, 10:55 • 109281 перегляди

Бюджетна підтримка України залежить від проведення реформ - Мінфін США

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що бюджетна допомога Україні залежить від реформ для підвищення стійкості економіки. США надали новий транш у розмірі 3,9 млрд доларів для стабілізації внутрішнього фронту України.

Економіка • 10 серпня, 01:18 • 103830 перегляди

Єллен сподівається на погодження $50 млрд кредиту Україні до жовтня

Міністр фінансів США Джанет Єллен очікує погодження умов кредиту Україні на $50 млрд до жовтня. Кошти планують надати за рахунок заморожених російських активів, які мають залишатися заблокованими до погашення кредиту.

Економіка • 27 липня, 00:31 • 47487 перегляди

Країни G20 домовилися працювати над "податком для мільярдерів"

Країни G20 домовилися про необхідність оподаткування надбагатих людей. Пропозиція передбачає 2% податок на статки понад $1 млрд, але зіткнулася з негативною реакцією деяких країн.

Економіка • 26 липня, 21:51 • 42874 перегляди

Цього літа Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від заморожених російських активів - Домбровскіс

Перший транш у розмірі 1,5 мільярда євро із заморожених російських активів буде переведений в Україну до початку "літніх канікул" у європейських посадовців.

Економіка • 21 червня, 16:45 • 33559 перегляди

У США вважають законним використовувати активи рф для підтримки України

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що використання надходжень від заморожених російських активів на підтримку України є законним, відповідаючи на критику рішення G7 надати Києву 50 мільярдів доларів під заставу цих надходжень.

Політика • 17 червня, 07:39 • 38448 перегляди

ЄС збирається розглянути план G7 щодо використання прибутків від активів рф після саміту G7

Міністри фінансів ЄС розглянуть можливість використання прибутку від знерухомлених російських активів на Заході для надання великомасштабного кредиту Україні після саміту G7 в червні.

Економіка • 6 червня, 08:05 • 22933 перегляди

США розглядають запровадження санкції проти зарубіжних банків, що працюють у Росії

США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти іноземних банків, що працюють в Росії, через зростаючі ризики, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Економіка • 25 травня, 20:30 • 34276 перегляди

Світовий банк готовий управляти кредитним фондом G7 для України, використовуючи російські активи

Президент Світового банку Аджай Банга висловив готовність керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим замороженими російськими активами для невійськових цілей, використовуючи досвід Світового банку в управлінні подібними донорськими фондами.

Економіка • 25 травня, 10:58 • 71883 перегляди

Міністр фінансів США закликала до "більш амбітних" планів G7 щодо російських активів

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала міністрів G7 вивчити більш амбітні варіанти використання заморожених російських активів на суму 325 мільярдів доларів для допомоги Україні, окрім плану ЄС щодо використання відсотків, отриманих від цих активів.

Війна • 23 травня, 14:02 • 19655 перегляди

Канада розширила санкції проти рф за перевезення зброї з КНДР

Канада вводить санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб за сприяння незаконному транспортуванню зброї, включаючи балістичні ракети, з Північної Кореї до Росії для використання у війні проти України, порушуючи резолюції ООН.

Війна • 21 травня, 18:17 • 58778 перегляди

Сполучені Штати закликають європейців закрити лазівки для обходу санкцій проти росії

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала європейські банки посилити зусилля у боротьбі з ухиленням від російських санкцій, у тому числі через третіх осіб та чутливі товари, що походять із США та Європи.

Економіка • 21 травня, 09:15 • 87215 перегляди

Bloomberg: G7 планує видати Києву 50 млрд доларів за рахунок російських активів

G7 планує виділити Києву 50 мільярдів доларів допомоги із заморожених російських активів, а США ведуть переговори про підписання угоди на саміті G7 у червні.

Війна • 4 травня, 01:17 • 97564 перегляди

У G7 кажуть, повна конфіскація російських активів більше не на столі, шукають альтернативи - FT

Попри наполягання України, країни G7, за повідомленнями, більше не мають на столі ідею повної конфіскації заморожених російських активів, натомість вивчаючи альтернативні шляхи отримання коштів з цих активів для підтримки України.

Економіка • 3 травня, 09:17 • 22078 перегляди

Китай пообіцяв вжити "необхідних заходів" після нових санкцій США за підтримку рф

Китай обіцяє вжити "необхідних заходів" для захисту своїх компаній після того, як нові санкції США, спрямовані на підрив військового потенціалу росії, були націлені на китайські фірми.

Війна • 2 травня, 13:04 • 19656 перегляди

Для доступу до російських активів потрібно мати юридичні підстави та політичну волю – Пишний

Україні потрібні правові підстави та політична воля для доступу до заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів для фінансування своєї оборони та відновлення після російського вторгнення.

Війна • 2 травня, 09:31 • 22276 перегляди

Закінчаться до кінця травня: Малюська про дискусії щодо долі активів рф

Очільник українського Мін'юсту заявив, що для досягнення міжнародного консенсусу щодо конфіскації російських активів залишилося близько півтора місяця, оскільки саміт G7 в середині червня, ймовірно, формалізує рішення з цього питання.

Війна • 27 квітня, 17:44 • 67571 перегляди

Блінкен у Пекіні зустрівся з Сі Цзіньпіном, висловив занепокоєння США щодо підтримки Китаєм росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння з приводу підтримки Китаєм оборонної промисловості росії під час переговорів з високопоставленим китайським дипломатом Ван І в Пекіні, підкресливши напруженість, незважаючи на зусилля щодо стабілізації відносин між найбільшими економіками світу.

Економіка • 26 квітня, 10:06 • 24771 перегляди

Ціни на нафту продовжують помірно дорожчати на тлі оптимістичних прогнозів зростання економіки США - Reuters

Ціни на нафту помірно зросли на тлі оптимізму щодо посилення економічного зростання США та занепокоєння щодо конфліктів на Близькому Сході.

Новини Світу • 26 квітня, 07:08 • 15724 перегляди

Заморожені активи рф для України: голова Мінфіну США вважає крок ЄС конструктивним, але вказує на низку варіантів

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що пряма конфіскація російських активів є однією з можливостей, але ці активи також можуть слугувати заставою для запозичень на допомогу Україні, згідно з інтерв'ю Reuters.

Економіка • 26 квітня, 06:50 • 15681 перегляди

США розробляють санкції щодо китайських банків через їхню роль у співпраці з росією - WSJ

США розробляють санкції, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи, щоб змусити Пекін обмежити експорт товарів подвійного призначення, які допомагають російському військовому виробництву.

Війна • 23 квітня, 13:09 • 22153 перегляди

Країни G7 не планують розморожувати активи рф до відшкодування втрат Україні - заява

Країни G7 не планують розморожувати російські активи та працюють над тим, як використати їх для допомоги Україні. План щодо компенсації для Києва коштом заморожених фінансів рф буде представлений на саміті в Італії в червні.

Економіка • 18 квітня, 08:50 • 18521 перегляди