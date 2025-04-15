Джанет Єллен оголосила про початок спеціальних заходів для уникнення порушення стелі держборгу США. Мінфін призупинить інвестиції у пенсійні фонди та фонд медичного страхування держслужбовців.
Адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту дорожче $60 за барель. Заходи також торкнуться осіб, причетних до торгівлі нафтою вище встановленої стелі цін.
США надали Україні $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки за умови проведення реформ. Допомога надійшла в критичний момент посилення російських атак на цивільну інфраструктуру.
Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила Конгрес про необхідність надзвичайних заходів з 14 січня через боргову стелю. Трамп підтримав скасування межі боргу, хоча його прихильники виступали проти цього.
Мінфін США розглядає додаткові санкції проти російського "тіньового флоту" та можливі обмеження для китайських банків. Також обговорюється зниження цінового ліміту на російську нафту нижче 60 доларів за барель.
США виділяють Україні 20 млрд доларів у межах механізму ERA, які надійдуть із заморожених російських активів. Зеленський назвав це важливим кроком для посилення обороноздатності та притягнення агресора до відповідальності.
Мінфін США оголосив про виділення $20 млрд для України в рамках ініціативи G7 ERA на $50 млрд. Кошти надійдуть через Світовий банк з заморожених російських активів.
Адміністрація Байдена планує запровадити санкції проти посередників, які постачають росії критичні матеріали для армії. Нові обмеження буде оголошено наступного тижня.
Прем'єр-міністр України зустрівся з американськими сенаторами у Києві. Обговорили підтримку України, використання заморожених активів РФ, посилення ППО та інвестиції американського бізнесу.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що бюджетна допомога Україні залежить від реформ для підвищення стійкості економіки. США надали новий транш у розмірі 3,9 млрд доларів для стабілізації внутрішнього фронту України.
Міністр фінансів США Джанет Єллен очікує погодження умов кредиту Україні на $50 млрд до жовтня. Кошти планують надати за рахунок заморожених російських активів, які мають залишатися заблокованими до погашення кредиту.
Країни G20 домовилися про необхідність оподаткування надбагатих людей. Пропозиція передбачає 2% податок на статки понад $1 млрд, але зіткнулася з негативною реакцією деяких країн.
Перший транш у розмірі 1,5 мільярда євро із заморожених російських активів буде переведений в Україну до початку "літніх канікул" у європейських посадовців.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що використання надходжень від заморожених російських активів на підтримку України є законним, відповідаючи на критику рішення G7 надати Києву 50 мільярдів доларів під заставу цих надходжень.
Міністри фінансів ЄС розглянуть можливість використання прибутку від знерухомлених російських активів на Заході для надання великомасштабного кредиту Україні після саміту G7 в червні.
США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти іноземних банків, що працюють в Росії, через зростаючі ризики, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
Президент Світового банку Аджай Банга висловив готовність керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим замороженими російськими активами для невійськових цілей, використовуючи досвід Світового банку в управлінні подібними донорськими фондами.
Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала міністрів G7 вивчити більш амбітні варіанти використання заморожених російських активів на суму 325 мільярдів доларів для допомоги Україні, окрім плану ЄС щодо використання відсотків, отриманих від цих активів.
Канада вводить санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб за сприяння незаконному транспортуванню зброї, включаючи балістичні ракети, з Північної Кореї до Росії для використання у війні проти України, порушуючи резолюції ООН.
Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала європейські банки посилити зусилля у боротьбі з ухиленням від російських санкцій, у тому числі через третіх осіб та чутливі товари, що походять із США та Європи.
G7 планує виділити Києву 50 мільярдів доларів допомоги із заморожених російських активів, а США ведуть переговори про підписання угоди на саміті G7 у червні.
Попри наполягання України, країни G7, за повідомленнями, більше не мають на столі ідею повної конфіскації заморожених російських активів, натомість вивчаючи альтернативні шляхи отримання коштів з цих активів для підтримки України.
Китай обіцяє вжити "необхідних заходів" для захисту своїх компаній після того, як нові санкції США, спрямовані на підрив військового потенціалу росії, були націлені на китайські фірми.
Україні потрібні правові підстави та політична воля для доступу до заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів для фінансування своєї оборони та відновлення після російського вторгнення.
Очільник українського Мін'юсту заявив, що для досягнення міжнародного консенсусу щодо конфіскації російських активів залишилося близько півтора місяця, оскільки саміт G7 в середині червня, ймовірно, формалізує рішення з цього питання.
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння з приводу підтримки Китаєм оборонної промисловості росії під час переговорів з високопоставленим китайським дипломатом Ван І в Пекіні, підкресливши напруженість, незважаючи на зусилля щодо стабілізації відносин між найбільшими економіками світу.
Ціни на нафту помірно зросли на тлі оптимізму щодо посилення економічного зростання США та занепокоєння щодо конфліктів на Близькому Сході.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що пряма конфіскація російських активів є однією з можливостей, але ці активи також можуть слугувати заставою для запозичень на допомогу Україні, згідно з інтерв'ю Reuters.
США розробляють санкції, які можуть відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи, щоб змусити Пекін обмежити експорт товарів подвійного призначення, які допомагають російському військовому виробництву.
Країни G7 не планують розморожувати російські активи та працюють над тим, як використати їх для допомоги Україні. План щодо компенсації для Києва коштом заморожених фінансів рф буде представлений на саміті в Італії в червні.