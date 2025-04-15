Заморожені активи рф для України: голова Мінфіну США вважає крок ЄС конструктивним, але вказує на низку варіантів

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що пряма конфіскація російських активів є однією з можливостей, але ці активи також можуть слугувати заставою для запозичень на допомогу Україні, згідно з інтерв'ю Reuters.