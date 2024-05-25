США розглядають запровадження санкції проти зарубіжних банків, що працюють у Росії
Київ • УНН
США розглядають можливість введення додаткових санкцій проти іноземних банків, що працюють в Росії, через зростаючі ризики, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
США розглядають можливість посилення вторинних санкцій щодо банків, які ведуть бізнес у РФ. Про це повідомляє. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Йеллен в інтерв’ю Reuters, передає УНН. За її даними європейські банки стикаються з дедалі більшими ризиками, працюючи в Росії.
Деталі
Ми розглядаємо потенційне посилення наших санкцій щодо банків, які ведуть бізнес у Росії
Доповнення
Виступаючи в кулуарах зустрічі фінансових лідерів G7 у північній Італії, Йєллен заявила, що санкції, пов'язані з операціями банків у Росії, будуть запроваджені "тільки якщо для цього буде причина, але робота у Росії створює дуже багато ризиків".
На запитання, чи хотіла б вона, щоб австрійський Raiffeisen Bank International та італійський банк UniCredit пішли з Росії, Йєллен відповіла: "Я вважаю, що їхні керівники порадили їм бути гранично обережними в тому, що вони там роблять".
Raiffeisen є найбільшим європейським кредитором, що веде бізнес у Росії, за ним слідує UniCredit.
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