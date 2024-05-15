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США обмежать доступ Raiffeisen Bank до фінансової системи країни, якщо він не вийде з росії

США обмежать доступ Raiffeisen Bank до фінансової системи країни, якщо він не вийде з росії

Київ • УНН

 • 17207 перегляди

США попередили Raiffeisen Bank International, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений, якщо він не вийде з росії.

Raiffeisen Bank International отримав попередження від Міністерства фінансів США щодо можливого обмеження доступу до американської фінансової системи через свою діяльність в росії. Це сталося після того, як банк відмовився від угоди з російським олігархом. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Австрійський Raiffeisen Bank International отримав лист від заступника міністра фінансів США Уоллі Адейемо, у якому йшлося про можливе обмеження доступу банку до фінансової системи США через його діяльність у росії.

Лист було відправлено 6 травня, і вже через два дні RBI оголосив про своє рішення вийти з угоди на викуп частки російського олігарха Олега Дерипаски в компанії Strabag. Адейемо висловлював у листі стурбованість США цією угодою, але попередження не обмежувалося нею. За даними видання, побоювання Мінфіну США з приводу діяльності банку в росії зберігаються.

Американський чиновник зазначив, що діяльність Raiffeisen у росії суперечить зобов'язанням, які банк раніше дав Міністерству фінансів США. Уоллі Адейемо попередив, що дії RBI підвищують ризик втручання з боку Мінфіну США, яке може обмежити доступ банку до американської фінансової системи через загрози національній безпеці.

Речник Raiffeisen, у відповіді агентству Reuters, повідомив, що банк відмовився від угоди щодо Strabag, і внаслідок цього суттєво зменшив свою присутність у росії, прийнявши заходи для зменшення ризиків від санкцій. Він також зазначив, що RBI продовжить процес деконсолідації своєї російської дочірньої компанії.

Раніше Європейський центральний банк вимагав від Raiffeisen Bank прискорити процес зменшення бізнесу в росії. Відповідно до обіцянки банку, цей процес має розпочатися навесні.

Нагадаємо

Представник міністерства фінансів США з питань контролю за іноземними активами вимагає від Raiffeisen Bank International піти з російського ринку.

Reuters: Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни15.02.24, 12:21 • 27101 перегляд

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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