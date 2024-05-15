США ограничат доступ Raiffeisen Bank к финансовой системе страны, если он не выйдет из россии

Raiffeisen Bank International получил предупреждение от Министерства финансов США относительно возможного ограничения доступа к американской финансовой системе из-за своей деятельности в россии. Это произошло после того, как банк отказался от сделки с российским олигархом. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Австрийский Raiffeisen Bank International получил письмо от заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, в котором говорилось о возможном ограничении доступа банка к финансовой системе США из-за его деятельности в россии.

Письмо было отправлено 6 мая, и уже через два дня RBI объявил о своем решении выйти из сделки на выкуп доли российского олигарха Олега Дерипаски в компании Strabag. Адейемо выражал в письме обеспокоенность США этой сделкой, но предупреждение не ограничивалось ею. По данным издания, опасения Минфина США по поводу деятельности банка в россии сохраняются.

Американский чиновник отметил, что деятельность Raiffeisen в россии противоречит обязательствам, которые банк ранее дал Министерству финансов США. Уолли Адейемо предупредил, что действия RBI повышают риск вмешательства со стороны Минфина США, которое может ограничить доступ банка к американской финансовой системе из-за угрозы национальной безопасности.

Представитель Raiffeisen, в ответе агентству Reuters, сообщил, что банк отказался от сделки по Strabag, и в результате этого существенно уменьшил свое присутствие в россии, приняв меры для уменьшения рисков от санкций. Он также отметил, что RBI продолжит процесс деконсолидации своей российской дочерней компании.

Ранее Европейский центральный банк требовал от Raiffeisen Bank ускорить процесс уменьшения бизнеса в россии. Согласно обещанию банка, этот процесс должен начаться весной.

Напомним,

Представитель министерства финансов США по вопросам контроля за иностранными активами требует от Raiffeisen Bank International уйти с российского рынка.

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