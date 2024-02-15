Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
  •  144508 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
  •  176665 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
  •  156682 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  156898 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  185115 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  231472 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  238738 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  225304 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  324866 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356956 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 10:21  •  5388 просмотра

Read in English

Украина отказывается исключить Райффайзен Банк из списка спонсоров войны из-за сомнений относительно планов банка полностью выйти из рф.

Украина отказалась изъять австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо направленное украинскими чиновниками к Raiffeisen, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в письме, направленном Raiffeisen в начале февраля, украинские чиновники поставили под сомнение, что делает банк, чтобы покинуть рф, заявив, что большинство его планов были расплывчатыми и неполными.

Также в письме украинская сторона указывает на то, что до сих пор остается ряд слепых мест, которые мешают изъятию банка из списка.

График продажи отсутствует... остается непонятным, когда, если вообще, сценарий разделения может заработать,

- говорится в письме украинских официальных лиц.

Представитель Raiffeisen сказал, что банк не может назвать временные рамки выхода из россии, поскольку это зависит от одобрения регуляторов.

Также украинские чиновники выразили обеспокоенность относительно схем предоставления кредитов Raiffeisen российским солдатам, поддержка которых, по словам банка, является обязательной в россии.

Напомним

В декабре прошлого года НАПК временно приостановило статус "Райффайзен Банк Интернациональ" как спонсора международной войны для проведения двусторонних переговоров с Европейской Комиссией на фоне настаиваний Австрии на исключении банка из украинского "черного списка".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
reutersReuters
ukrainaУкраина
Reuters: Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
Reuters: Ukraine refuses to remove Raiffeisen Bank from list of war sponsors
Новости по теме

Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Украина отказывается исключить Райффайзен Банк из списка спонсоров войны из-за сомнений относительно планов банка полностью выйти из рф.

Война •   •  5388 просмотра
Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны

Венгрия снова блокирует пакет санкций ЕС против рф, из-за предложенных мер в отношении Китая - FT

Венгрия заблокировала санкции ЕС против россии из-за предложенных мер, направленных против китайских компаний.

Война •   •  5589 просмотра
Венгрия снова блокирует пакет санкций ЕС против рф, из-за предложенных мер в отношении Китая - FT

Таисии Повалий сообщили о заочном подозрении из-за призывов захватить Украину

Певице и бывшему народному депутату Таисии Повалий заочно сообщено о подозрении за призывы к захвату Украины и оправдание вооруженной агрессии россии против страны.

Криминал и ЧП •   •  4657 просмотра
Таисии Повалий сообщили о заочном подозрении из-за призывов захватить Украину

В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине

Украинское правительство обсудило с немецкой делегацией совместные региональные проекты восстановления с немецкими инвесторами, а также приоритеты и повестку дня Конференции по восстановлению Украины 2024 года в Берлине.

Экономика •   •  5985 просмотра
В правительстве планируют реализацию совместных, с немецкими инвесторами, проектов регионального восстановления в Украине

Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

19-летний парень умер в больнице после ранений, полученных во время нападения россиян на Херсон накануне, в результате которого также пострадали 14-летний ребенок и две женщины.

Общество •   •  7778 просмотра
Выбитые окна и изуродованная детская площадка: в ОВА показали последствия российского обстрела Херсона

В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

В сообщениях местных телеграм-каналов белгорода рф говорится о том, что после сирены воздушной тревоги на улице появился дым и что по меньшей мере 6 человек погибли и 10 получили ранения.

Новости Мира •   •  6640 просмотра
В Белгороде было шумно: сообщают о жертвах - росСМИ

Ракетная атака рф на Великий Бурлук унесла жизни уже 5 человек

В результате российской ракетной атаки С-300 на село Великий Бурлук в Харьковской области 14 февраля количество погибших возросло до 5 человек, в том числе 3 женщин и 2 мужчин, еще 5 получили ранения, спасатели продолжали разбирать завалы.

Война •   •  10027 просмотра
Ракетная атака рф на Великий Бурлук унесла жизни уже 5 человек

Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

Представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины не исключил, что россия использовала северокорейские ракеты КН-23 для сегодняшней атаки на Украину.

Война •   •  9635 просмотра
Воздушные силы: не исключено, что сегодня рф могла атаковать Украину ракетами КНДР

В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ

На российском оборонном предприятии в Алтайском крае произошел взрыв, местные жители сообщают, что почувствовали мощную ударную волну, от которой дрожали стекла.

Война •   •  9869 просмотра
В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ

Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс

Великобритания поставит тысячи беспилотников в Украину в рамках пакета помощи на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защититься от России и обеспечить поражение путина.

Война •   •  11340 просмотра
Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс