Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны
Киев • УНН
Украина отказывается исключить Райффайзен Банк из списка спонсоров войны из-за сомнений относительно планов банка полностью выйти из рф.
Украина отказалась изъять австрийский Raiffeisen Bank из списка компаний-спонсоров войны, поскольку Киев сомневается в том, что банк действительно планирует покинуть россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо направленное украинскими чиновниками к Raiffeisen, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в письме, направленном Raiffeisen в начале февраля, украинские чиновники поставили под сомнение, что делает банк, чтобы покинуть рф, заявив, что большинство его планов были расплывчатыми и неполными.
Также в письме украинская сторона указывает на то, что до сих пор остается ряд слепых мест, которые мешают изъятию банка из списка.
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Представитель Raiffeisen сказал, что банк не может назвать временные рамки выхода из россии, поскольку это зависит от одобрения регуляторов.
Также украинские чиновники выразили обеспокоенность относительно схем предоставления кредитов Raiffeisen российским солдатам, поддержка которых, по словам банка, является обязательной в россии.
Напомним
В декабре прошлого года НАПК временно приостановило статус "Райффайзен Банк Интернациональ" как спонсора международной войны для проведения двусторонних переговоров с Европейской Комиссией на фоне настаиваний Австрии на исключении банка из украинского "черного списка".
Reuters: Украина отказывается исключать Raiffeisen Bank из списка спонсоров войны
Украина отказывается исключить Райффайзен Банк из списка спонсоров войны из-за сомнений относительно планов банка полностью выйти из рф.
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