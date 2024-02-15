Reuters: Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
Київ • УНН
Україна відмовляється виключити Райффайзен Банк зі списку спонсорів війни через сумніви щодо планів банку повністю вийти з рф.
Україна відмовилася вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається в тому, що банк дійсно планує покинути росію. Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист надісланий українськими чиновниками до Raiffeisen, пише УНН.
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Зазначається, що у листі, надісланому Raiffeisen на початку лютого, українські чиновники поставили під сумнів, що робить банк, щоб покинути рф, заявивши, що більшість його планів були розпливчастими та неповними.
Також у листі українська сторона вказує на те, що досі залишається низка сліпих місць, які заважають вилученню банку зі списку.
Графік продажу відсутній... залишається незрозумілим, коли, якщо взагалі, сценарій поділу може запрацювати,
Представник Raiffeisen сказав, що банк не може назвати часові рамки виходу з росії, оскільки це залежить від схвалення регуляторів.
Також українські чиновники висловили занепокоєння щодо схем надання кредитів Raiffeisen російським солдатам, підтримка яких, за словами банку, є обов’язковою в росії.
Нагадаємо
У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус "Райффайзен Банк Інтернаціональ" як спонсора міжнародної війни для проведення двосторонніх переговорів з Європейською Комісією на тлі наполягань Австрії на виключенні банку з українського "чорного списку".