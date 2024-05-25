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США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против иностранных банков, работающих в России, из-за растущих рисков, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Количество погибших из-за удара по "Эпицентру" в Харькове возросло до шести
Шесть человек погибли и 40 получили ранения в результате российского ракетного удара по строительному гипермаркету в Харькове, 16 до сих пор считаются пропавшими без вести.
Работы по строительству третьей линии фортификаций реализуется в определенные сроки - Синегубов
Строительство третьей линии фортификационных сооружений на Харьковщине происходит вовремя, несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов.
Победителем 77-го Каннского фестиваля стал фильм «Анора» Шона Бейкера
Фильм «Анора» Шона Бейкера получил Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского кинофестиваля.
В результате удара по центру Харькова пострадали 18 человек, подросток в тяжелом состоянии
В результате российского ракетного удара по центру Харькова ранения получили 18 человек, в том числе 13-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии.
Похвастались кольцами в Хэмптоне: звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови тайно поженились
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови были замечены в Хэмптоне впервые после тайной свадьбы, где они с гордостью демонстрировали свои обручальные кольца.
В Крыму прогремели взрывы
В оккупированных крымских городах Евпатория и Севастополь прогремели взрывы, что повлекло воздушную тревогу и приостановку движения общественного транспорта в Севастополе.
Удар по Эпицентру в Харькове: количество погибших возросло до 5
В результате российских ударов по гипермаркету в Харькове погибли 5 человек, 40 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести.
Удар по гипермаркету в Харькове: без вести пропавшими считаются около 16 человек
В результате нападения россиян на гипермаркет в Харькове около 16 человек пропали без вести, 4 человека считаются погибшими, около 40 получили ранения.
За сутки произошло 99 вражеских наступательных и штурмовых действий - Генштаб
Вооруженные Силы Украины успешно отразили многочисленные наступательные и штурмовые операции российских войск на разных направлениях фронта, самые горячие бои шли на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.