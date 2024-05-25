США рассматривают введение санкций против зарубежных банков, работающих в России

США рассматривают возможность усиления вторичных санкций в отношении банков, которые ведут бизнес в РФ. Об этом сообщает. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Reuters, передает УНН. По ее данным европейские банки сталкиваются со все большими рисками, работая в России.

Детали

Мы рассматриваем потенциальное усиление наших санкций в отношении банков, которые ведут бизнес в России заявила Йеллен в интервью агентству Reuters, отказавшись сообщить подробности и не назвав ни одного конкретного банка, против которого они могут быть направлены.

Дополнение

Выступая в кулуарах встречи финансовых лидеров G7 в северной Италии, Йеллен заявила, что санкции, связанные с операциями банков в России, будут введены "только если для этого будет причина, но работа в России создает очень много рисков".

На вопрос, хотела бы она, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский банк UniCredit ушли из России, Йеллен ответила: "Я считаю, что их руководители посоветовали им быть предельно осторожными в том, что они там делают".

Raiffeisen является крупнейшим европейским кредитором, ведущим бизнес в России, за ним следует UniCredit.

США ограничат доступ Raiffeisen Bank к финансовой системе страны, если он не выйдет из россии