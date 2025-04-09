Джанет Йеллен объявила о начале специальных мер во избежание нарушения потолка госдолга США. Минфин приостановит инвестиции в пенсионные фонды и фонд медицинского страхования госслужащих.
Администрация Байдена планирует ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть дороже $60 за баррель. Меры также коснутся лиц, причастных к торговле нефтью выше установленного потолка цен.
США предоставили Украине $3,4 млрд прямой бюджетной поддержки при условии проведения реформ. Помощь поступила в критический момент усиления российских атак на гражданскую инфраструктуру.
Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс о необходимости чрезвычайных мер с 14 января из-за долгового потолка. Трамп поддержал отмену предела долга, хотя его сторонники выступали против этого.
Минфин США рассматривает дополнительные санкции против российского «теневого флота» и возможные ограничения для китайских банков. Также обсуждается снижение ценового лимита на российскую нефть ниже 60 долларов за баррель.
США выделяют Украине 20 млрд долларов в рамках механизма ERA, которые поступят из замороженных российских активов. Зеленский назвал это важным шагом для усиления обороноспособности и привлечения агрессора к ответственности.
Минфин США объявил о выделении $20 млрд для Украины в рамках инициативы G7 ERA на $50 млрд. Средства поступят через Всемирный банк из замороженных российских активов.
Администрация Байдена планирует ввести санкции против посредников, поставляющих россии критические материалы для армии. Новые ограничения будут объявлены на следующей неделе.
Премьер-министр Украины встретился с американскими сенаторами в Киеве. Обсудили поддержку Украины, использование замороженных активов РФ, усиление ПВО и инвестиции американского бизнеса.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что бюджетная помощь Украине зависит от реформ для повышения устойчивости экономики. США предоставили новый транш в размере 3,9 млрд долларов для стабилизации внутреннего фронта Украины.
Министр финансов США Джанет Йеллен ожидает согласования условий кредита Украине на $50 млрд до октября. Средства планируют предоставить за счет замороженных российских активов, которые должны оставаться заблокированными до погашения кредита.
Страны G20 договорились о необходимости налогообложения сверхбогатых людей. Предложение предусматривает 2% налог на состояние свыше $1 млрд, но столкнулось с негативной реакцией некоторых стран.
Первый транш в размере 1,5 миллиарда евро из замороженных российских активов будет переведен в Украину до начала "летних каникул" у европейских чиновников.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование поступлений от замороженных российских активов на поддержку Украины является законным, отвечая на критику решения G7 предоставить Киеву 50 миллиардов долларов под залог этих поступлений.
Министры финансов е рассмотрят возможность использования прибыли от обездвиженных российских активов на Западе для предоставления крупномасштабного кредита Украине после саммита G7 в июне.
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против иностранных банков, работающих в России, из-за растущих рисков, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Президент Всемирного банка Аджай Банга выразил готовность управлять кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным замороженными российскими активами для невоенных целей, используя опыт Всемирного банка в управлении подобными донорскими фондами.
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров G7 изучить более амбициозные варианты использования замороженных российских активов на сумму 325 миллиардов долларов для помощи Украине, кроме плана ЕС по использованию процентов, полученных от этих активов.
Канада вводит санкции в отношении российских физических и юридических лиц за содействие незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию для использования в войне против Украины, нарушая резолюции ООН.
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала европейские банки усилить усилия в борьбе с уклонением от российских санкций, в том числе через третьих лиц и чувствительные товары, происходящие из США и Европы.
G7 планирует выделить Киеву 50 миллиардов долларов помощи из замороженных российских активов, а США ведут переговоры о подписании соглашения на саммите G7 в июне.
Несмотря на настояния Украины, страны G7, по сообщениям, больше не имеют на столе идею полной конфискации замороженных российских активов, вместо этого изучая альтернативные пути получения средств из этих активов для поддержки Украины.
Китай обещает принять "необходимые меры" для защиты своих компаний после того, как новые санкции США, направленные на подрыв военного потенциала России, были нацелены на китайские фирмы.
Украине нужны правовые основания и политическая воля для доступа к замороженным российским активам на сумму 300 миллиардов долларов для финансирования своей обороны и восстановления после российского вторжения.
Глава украинского Минюста заявил, что для достижения международного консенсуса по конфискации российских активов осталось около полутора месяцев, поскольку саммит G7 в середине июня, вероятно, формализует решение по этому вопросу.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу поддержки Китаем оборонной промышленности России во время переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Пекине, подчеркнув напряженность, несмотря на усилия по стабилизации отношений между крупнейшими экономиками мира.
Цены на нефть умеренно выросли на фоне оптимизма относительно усиления экономического роста США и беспокойства относительно конфликтов на Ближнем Востоке.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что прямая конфискация российских активов является одной из возможностей, но эти активы также могут служить залогом для заимствований на помощь Украине, согласно интервью Reuters.
США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения, которые помогают российскому военному производству.
Страны G7 не планируют размораживать российские активы и работают над тем, как использовать их для помощи Украине. План по компенсации для Киева за счет замороженных финансов рф будет представлен на саммите в Италии в июне.