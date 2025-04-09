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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26730 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр финансов США Джанет Йеллен призвала европейские банки усилить усилия в борьбе с уклонением от российских санкций, в том числе через третьих лиц и чувствительные товары, происходящие из США и Европы.

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Bloomberg: G7 планирует выдать Киеву 50 млрд долларов за счет российских активов

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Несмотря на настояния Украины, страны G7, по сообщениям, больше не имеют на столе идею полной конфискации замороженных российских активов, вместо этого изучая альтернативные пути получения средств из этих активов для поддержки Украины.

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