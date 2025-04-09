Джанет Йеллен

Страны G7 не планируют размораживать активы рф до возмещения потерь Украине - заявление

Страны G7 не планируют размораживать российские активы и работают над тем, как использовать их для помощи Украине. План по компенсации для Киева за счет замороженных финансов рф будет представлен на саммите в Италии в июне.