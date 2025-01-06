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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США планируют ужесточить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть - Reuters

США планируют ужесточить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть - Reuters

Киев  •  УНН

 • 7475 просмотра

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Администрация Байдена планирует ввести санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть дороже $60 за баррель. Меры также коснутся лиц, причастных к торговле нефтью выше установленного потолка цен.

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против россии из-за ее войны с Украиной, нацелившись на ее нефтяные доходы, приняв меры против танкеров, перевозящих российскую нефть, со ссылкой на два источника, осведомленные по этому вопросу, в воскресенье сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Администрация Байдена, как отмечается, стремится укрепить поддержку Украины до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января "учитывая частые жалобы лидера республиканцев на стоимость поддержки США Украины".

Непонятно, каким будет подход Трампа к санкциям против россии.

Источники сообщили, что "администрация Байдена планирует ввести санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть, проданную выше установленного Западом потолка цен в 60 долларов за баррель". россия использовала этот так называемый "теневой флот" стареющих судов, чтобы избежать ограничения. Многие суда менее безопасны и подвержены разливам нефти, говорят эксперты по судоходству.

После вторжения россии в Украину в феврале 2022 года США, чтобы сократить возможности рф финансировать вторжение, ввели санкции против десятков таких судов из флота, который, по оценкам, насчитывает сотни.

Ограничение, как указано, заставило россию перенаправить свои продажи нефти в Китай и Индию, которые были готовы покупать российскую сырую нефть, которая обычно продаётся со скидкой по сравнению с общим рынком, даже если продаётся по цене выше установленного потолка.

"Это будет большой пакет", - сказал один из источников. Другой источник сказал, что санкции, вероятно, также будут включать меры против людей, участвующих в некоторых сетях, которые торгуют нефтью по цене выше установленного потолка.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила агентству Reuters в прошлом месяце, что США рассматривают возможность дополнительных санкций в отношении танкеров и не исключают санкций в отношении китайских банков, поскольку они стремятся сократить доходы россии от продажи нефти и доступ к зарубежным поставкам для подпитки своей войны в Украине.

Дополнение

G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен в 60 долларов на российскую нефть в конце 2022 года, запретив использование западных морских услуг, таких как транспорт, страхование и финансирование, для поставки нефти по цене, равной или превышающей потолок.

россия входит в тройку крупнейших стран-производителей нефти в мире.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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