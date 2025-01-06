США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти росії через її війну з Україною, націлившись на її нафтові доходи, вживши заходів проти танкерів, які перевозять російську нафту, щ посиланням на два джерела, обізнані з цього питання, у неділю повідомило Reuters, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Байдена, як зазначається, прагне зміцнити підтримку України до вступу на посаду обраного президента США Дональда Трампа 20 січня "з огляду на часті скарги лідера республіканців на вартість підтримки США України".

Незрозуміло, яким буде підхід Трампа до санкцій проти росії.

Джерела повідомили, що "адміністрація Байдена планує ввести санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту, продану вище встановленої Заходом стелі цін у 60 доларів за барель". росія використовувала цей так званий "тіньовий флот" старіючих суден, щоб уникнути обмеження. Багато суден менш безпечні і схильні до розливів нафти, кажуть експерти з судноплавства.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року США, щоб скоротити можливості рф фінансувати вторгнення, ввели санкції проти десятків таких суден з флоту, який, за оцінками, налічує сотні.

Обмеження, як вказано, змусило росію перенаправити свої продажі нафти до Китаю та Індії, які були готові купувати російську сиру нафту, яка зазвичай продається зі знижкою у порівнянні з загальним ринком, навіть якщо продається за ціною, вищою за встановлену стелю.

"Це буде великий пакет", - сказало одне із джерел. Інше джерело сказало, що санкції, імовірно, також включатимуть заходи проти людей, які беруть участь у деяких мережах, які торгують нафтою за ціною, вищою за встановлену стелю.

Міністр фінансів США Джанет Єллен повідомила агентству Reuters минулого місяця, що США розглядають можливість додаткових санкцій щодо танкерів і не виключають санкцій щодо китайських банків, оскільки вони прагнуть скоротити доходи росії від продажу нафти та доступ до закордонних поставок для підживлення своєї війни в Україні.

Доповнення

G7, ЄС та Австралія ввели стелю цін у 60 доларів на російську нафту наприкінці 2022 року, заборонивши використання західних морських послуг, таких як транспорт, страхування та фінансування, для постачання нафти за ціною, що дорівнює або перевищує стелю.

росія входить до трійки найбільших країн-виробників нафти у світі.