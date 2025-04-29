Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Военнослужащих ТЦК без боевого опыта и без ограничений по состоянию здоровья будут направлять в воюющие части. На их места будут назначать раненых бойцов, непригодных к службе в боевых подразделениях. О таком решении объявил Генеральный штаб ВСУ во вторник в соцсетях, пишет УНН.

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"В соответствии с решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины осуществляется проверка по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом", - сообщили в Генштабе.

Так, военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначать лиц, получивших ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях - указали в Генштабе ВСУ.

Общую координацию этого процесса, как сообщается, осуществляет один из заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.

"Указанные меры направлены на улучшение качества работы ТЦК и СП и обеспечение соблюдения принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в воинских коллективах", - пояснили в Генштабе.

Сообщается, что в период с 2022 по 2025 год осуществлена замена (ротация) всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. "В настоящее время почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт", - говорится в сообщении.

"Защитники и защитницы, получившие ранения (контузии) во время боевых действий на сегодня составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП", - добавили в Генштабе.

Также там добавили, что 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки - гражданские лица, то есть работники Вооруженных Сил Украины.

И указали, что в последние годы осуществлен ряд существенных изменений в работе ТЦК и СП: увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствованы системы учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба и тому подобное.

"Мероприятия по совершенствованию работы ТЦК и СП продолжаются", - сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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