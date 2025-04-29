$41.740.01
47.390.01
ukenru
Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб
13:48 • 3304 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
11:06 • 18585 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

10:23 • 34939 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 38276 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 75648 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 80766 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
29 квітня, 07:19 • 69964 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

29 квітня, 06:48 • 62966 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 33420 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 59882 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
6м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 40674 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

29 квітня, 07:25 • 43227 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 33835 перегляди

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

09:11 • 21025 перегляди

Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

11:26 • 10133 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 75649 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 80766 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

29 квітня, 07:19 • 69964 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

29 квітня, 06:48 • 62966 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 58917 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 33630 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 53002 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 51888 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 158445 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 71188 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Facebook

Bild

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Київ • УНН

 • 3060 перегляди

Військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду направлять у частини, що воюють. На їх місця призначать поранених бійців, непридатних до служби в бойових підрозділах.

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду та без обмежень за станом здоров’я направлятимуть у частини, що воюють. На їхні місця призначатимуть поранених бійців, непридатних до служби в бойових підрозділах. Про таке рішення оголосив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом", - повідомили у Генштабі.

Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах

- вказали у Генштабі ЗСУ.

Загальну координацію цього процесу, як повідомляється, здійснює один із заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - пояснили у Генштабі.

Повідомляється, що у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. "На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід", - ідеться у повідомленні.

"Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні становлять близько половини усього особового складу ТЦК та СП", - додали у Генштабі.

Також там додали, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України.

І вказали, що останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо.

"Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Скарг на порушення з боку ТЦК побільшало, характер змінюється: Омбудсмен розкрив деталі21.03.25, 11:23 • 17646 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Brent
$63.60
Bitcoin
$94,822.30
S&P 500
$5,524.06
Tesla
$282.89
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,317.26
Ethereum
$1,814.12