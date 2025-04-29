Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Військовослужбовців ТЦК без бойового досвіду та без обмежень за станом здоров’я направлятимуть у частини, що воюють. На їхні місця призначатимуть поранених бійців, непридатних до служби в бойових підрозділах. Про таке рішення оголосив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок у соцмережах, пише УНН.

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"Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом", - повідомили у Генштабі.

Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах - вказали у Генштабі ЗСУ.

Загальну координацію цього процесу, як повідомляється, здійснює один із заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах", - пояснили у Генштабі.

Повідомляється, що у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. "На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід", - ідеться у повідомленні.

"Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні становлять близько половини усього особового складу ТЦК та СП", - додали у Генштабі.

Також там додали, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України.

І вказали, що останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо.

"Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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