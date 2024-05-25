Всемирный банк готов управлять кредитным фондом G7 для Украины, используя российские активы

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил агентству Reuters в пятницу, что он "абсолютно" открыт для идеи управления кредитным фондом G7 для Украины, подкрепленным доходами от замороженных российских суверенных активов - по крайней мере для невоенных целей, пишет УНН.

Детали

Банга, который присутствовал на встрече министров финансов "Группы семи", обсуждающих концепцию такого кредита, сказал, что Всемирный банк имеет достаточный опыт в управлении аналогичными фондами невоенных доноров, в частности одним для Афганистана. По его словам, он мог бы "повторить" эту работу для кредита Украине.

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Банга заявил, что он не является стороной переговоров по кредиту, и к нему не обращались Йеллен или другие министры финансов G7.

«Все, что я знаю, это то, что если они решат отдать его нам, готов ли я? Да", - сказал Банга.

«Я мог бы управлять фондом такого типа. Мне были бы нужны гарантии, мне нужно было бы убедиться, что наши люди понимают, как его использовать", - добавил он.

По его словам, это будет включать согласование со странами-спонсорами кредита процесса распределения средств на проекты.

Банга при этом заявил, что Всемирному банку запрещено осуществлять любые выплаты на военные цели ни напрямую, ни через финансовый посреднический фонд.

Ранее на этой неделе представитель Министерства финансов США заявил, что направление средств через такое международное учреждение сделает кредит «похожим на грант с точки зрения Украины», не увеличивая при этом долгового бремени страны.

Дополнение

Всемирный банк уже управляет примерно 42 миллиардами долларов для поддержки экономики Украины, в основном за счет стран-доноров.

Всемирный банк также провел большую оценку ущерба, нанесенного Украине войной, подсчитав в феврале, что стране нужно 486 миллиардов долларов для восстановления инфраструктуры, жилья и экономики после окончания войны, что почти втрое превышает годовой объем производства.

Банга заявил, что эта цифра, вероятно, увеличилась в результате недавних ракетных атак со стороны России, но отказался дать новую оценку ущерба.