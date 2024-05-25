Світовий банк готовий управляти кредитним фондом G7 для України, використовуючи російські активи

Президент Світового банку Аджай Банга заявив агентству Reuters у п'ятницю, що він "абсолютно" відкритий для ідеї управління кредитним фондом G7 для України, підкріпленим доходами від заморожених російських суверенних активів – принаймні для невійськових цілей, пише УНН.

Деталі

Банга, який був присутній на зустрічі міністрів фінансів "Групи семи", які обговорюють концепцію такого кредиту, сказав, що Світовий банк має достатній досвід в управлінні аналогічними фондами невійськових донорів, зокрема одним для Афганістану. За його словами, він міг би "повторити" цю роботу для кредиту Україні.

Міністри G7 наближаються до угоди про російські активи для допомоги Україні

Банга заявив, що він не є стороною переговорів щодо кредиту, і до нього не зверталися Єллен чи інші міністри фінансів G7.

"Усе, що я знаю, це те, що якщо вони вирішать віддати його нам, чи готовий я? Так", - сказав Банга.

"Я міг би керувати фондом такого типу. Мені були б потрібні гарантії, мені потрібно було б переконатися, що наші люди розуміють, як його використовувати", - додав він.

За його словами, це буде включати узгодження з країнами-спонсорами кредиту процесу розподілу коштів на проекти.

Банга при цьому заявив, що Світовому банку заборонено здійснювати будь-які виплати на військові цілі ні безпосередньо, ні через фінансовий посередницький фонд.

Раніше цього тижня представник Міністерства фінансів США заявив, що спрямування коштів через таку міжнародну установу зробить кредит "схожим на грант із погляду України", не збільшуючи при цьому боргового тягара країни.

Доповнення

Світовий банк уже управляє приблизно 42 мільярдами доларів для підтримки економіки України, переважно за рахунок країн-донорів.

Світовий банк також провів велику оцінку збитків, завданих Україні війною, підрахувавши в лютому, що країні потрібно 486 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, житла та економіки після закінчення війни, що майже втричі перевищує річний обсяг виробництва.

Банга заявив, що ця цифра, імовірно, збільшилася внаслідок нещодавніх ракетних атак з боку росії, але відмовився дати нову оцінку збитків.