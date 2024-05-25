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Міністри G7 наближаються до угоди про російські активи для допомоги Україні

Міністри G7 наближаються до угоди про російські активи для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 22847 перегляди

Очікується, що міністри фінансів G7 погодять план використання відсотків від заморожених російських активів для фінансування України, що відкриє шлях до потенційної угоди лідерів наступного місяця.

Міністри фінансів G7, як очікується, у суботу, 25 травня, узгодять загальний план щодо використання відсотків від заморожених російських активів для України, що прокладе шлях до потенційної угоди між лідерами наступного місяця, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Питання пошуку додаткових коштів для України, як вказано, стала головною темою зустрічі міністрів фінансів "Групи семи" в італійському місті Стреза.

Як повідомляється, міністр фінансів України Сергій Марченко мав бути присутнім на суботній зустрічі G7 у Стрезі, прагнучи отримати відсотки від заморожених російських активів.

"Будь-яка детальна угода вимагатиме схвалення лідерів G7, які зустрінуться наступного місяця в Апулії, але спостерігачі припустили, що угода "в принципі" може бути узгоджена в суботу", - пише видання.

"Нам необхідно дійти принципової декларації, яка означатиме спільну згоду країн "Групи семи" використовувати доходи від російських активів для фінансування України", - заявив міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Він сказав, що міністри прагнуть "досягти політичної угоди в принципі, а не рішення під ключ".

"Ми не збираємося говорити про суми. Я думаю, нам потрібно спочатку поговорити про метод", - зазначив при цьому Ле Мер.

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні також висловив обережний оптимізм, заявивши, що на переговорах спостерігається "позитивне зближення" щодо концепції використання прибутку від заморожених російських активів.

Зазначивши, що "багато деталей ще потрібно уточнити", Джентілоні заявив, що обговорення "можуть призвести до угоди" на саміті G7 в Апулії 13-15 червня.

Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті також заявив, що він і його колеги розглядають "основу для рішення для саміту в середині червня".

Міністр фінансів США закликала до "більш амбітних" планів G7 щодо російських активів23.05.24, 17:02 • 19650 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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