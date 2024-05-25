Министры G7 приближаются к соглашению по российским активам для помощи Украине

Министры финансов G7, как ожидается, в субботу, 25 мая, согласуют общий план по использованию процентов от замороженных российских активов для Украины, что проложит путь к потенциальному соглашению между лидерами в следующем месяце, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Вопрос поиска дополнительных средств для Украины, как указано, стал главной темой встречи министров финансов "Группы семи" в итальянском городе Стреза.

Как сообщается, министр финансов Украины Сергей Марченко должен был присутствовать на субботней встрече G7 в Стрезе, стремясь получить проценты от замороженных российских активов.

"Любое детальное соглашение потребует одобрения лидеров G7, которые встретятся в следующем месяце в Апулии, но наблюдатели предположили, что соглашение "в принципе" может быть согласовано в субботу", - пишет издание.

"Нам необходимо прийти к принципиальной декларации, которая будет означать общее согласие стран "Группы семи" использовать доходы от российских активов для финансирования Украины", - заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Он сказал, что министры стремятся "достичь политического соглашения в принципе, а не решения под ключ".

"Мы не собираемся говорить о суммах. Я думаю, нам нужно сначала поговорить о методе", - отметил при этом Ле Мэр.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони также выразил осторожный оптимизм, заявив, что на переговорах наблюдается "позитивное сближение" относительно концепции использования прибыли от замороженных российских активов.

Отметив, что "многие детали еще нужно уточнить", Джентилони заявил, что обсуждения "могут привести к соглашению" на саммите G7 в Апулии 13-15 июня.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти также заявил, что он и его коллеги рассматривают "основу для решения для саммита в середине июня".

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