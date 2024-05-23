Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг призвала министров G7 на встрече в Италии работать над "более амбициозными вариантами" использования замороженных российских активов для помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Министры и руководители центральных банков стран «Группы семи» встречаются в Стреге, на берегу озера Маджоре на севере Италии, чтобы подготовиться к саммиту глав государств G7 в следующем месяце в Апулии.

Отдельно она сказала, что участники также обсудят тк, что, по ее мнению, является «чрезмерной мощностью» ключевых зеленых технологий, таких как электромобили, батареи и солнечные панели.

На повестке дня стоит план финансирования жизненно важной помощи Украине с использованием процентов, полученных от 300 миллиардов евро (325 миллиардов долларов) активов российского центрального банка, замороженных G7 и Европой.

Европейский Союз ранее в этом месяце одобрил использование прибыли от замороженных активов для вооружения Украины, надеясь привлечь до трех миллиардов евро (3,3 миллиарда долларов) в год.

На пресс-конференции перед встречей в Стреге Йеллен приветствовала этот план, но добавила, что "мы также должны продолжить нашу коллективную работу над более амбициозными вариантами, учитывая все соответствующие риски и действуя сообща".

Она сказала, что хочет представить «конкретные варианты» на встрече лидеров G7 13-15 июня.

«Неспособность принять дополнительные меры - это не выход - ни для будущего Украины, ни для стабильности наших собственных экономик и безопасности наших народов», - сказала она.

Соединенные Штаты предложили предоставить Украине, которая уже более двух лет борется с российским вторжением, кредиты на сумму до 50 миллиардов долларов под залог процентов по активам.

Но детали еще не окончательно согласованы, в частности, будут ли долговые обязательства выпущены только США или странами G7 в целом.

"Мы ждем общего согласия по этой концепции" в Стреге, а детали будут выработаны в ближайшие недели, сказала Йеллен.

Она подтвердила, что «50 миллиардов - это цифра, которая упоминалась как возможная цифра, которой можно было бы достичь таким образом. Но решение о сумме еще не принято».

Финансовые лидеры G7 займутся поисками единой позиции по российским активам и Китаю

Сначала Йеллен выступала за более радикальное решение - конфискацию самих российских активов.

Но европейские страны обеспокоены созданием прецедента в международном праве и риском серьезных юридических споров с Москвой.

Источник в Министерстве финансов Италии, которая как председательствующая в G7 в этом году проводит переговоры в Стреге, заявил, что предложение США является "интересным шагом вперед", но "любое решение должно иметь прочную правовую основу".

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что Рим будет «честным посредником» в обсуждениях, но отметил, что задача «очень деликатная».

Франция в среду приветствовала план США, заявив, что надеется, что министры финансов G7 достигнут соглашения на этой неделе.

«Американцы внесли предложения, которые укладываются в рамки международного права, и мы собираемся над ними работать открыто и конструктивно», - заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

Йеллен заявила, что на встрече в Стреге будут рассмотрены «дополнительные меры» против москвы за ее войну в Украине, в частности ограничение ее доступа к критически важным товарам, которые поддерживают ее вооруженные силы.

Между тем министры стран "Группы семи" также обсудят обеспокоенность тем, что поддержка китайским правительством "зеленых" технологий приводит к увеличению производственных мощностей, чем могут поглотить мировые рынки, стимулируя дешевый экспорт и подавляя рост в других странах.

«Избыточные мощности угрожают жизнеспособности компаний во всем мире, в том числе на развивающихся рынках», - сказала она.

Она добавила: "Очень важно, чтобы мы и количество стран, которые считают это проблемой, выступали четким и единым фронтом".