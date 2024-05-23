Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  100807 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  105704 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  144635 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  141032 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  134580 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115003 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121274 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117291 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120619 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113909 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров G7 изучить более амбициозные варианты использования замороженных российских активов на сумму 325 миллиардов долларов для помощи Украине, кроме плана ЕС по использованию процентов, полученных от этих активов.

Война •   •  1249 просмотра
Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам

Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Премьер-министр Шмыгаль встретился с миссией МВФ, обсудил конфискацию замороженных российских активов, восстановление энергетического сектора, децентрализацию и продолжение реформ.

Экономика •   •  1677 просмотра
Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине

Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.

спорт •   •  1376 просмотра
Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"

ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером

ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.

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Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

Верховная Рада приняла за основу законопроект о передаче нерассмотренных дел из ликвидированного Окружного административного суда города Киева в другие административные суды Украины, за исключением некоторых дел по обжалованию нормативно-правовых актов, референдумов, решений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и регулирования деятельности средств массовой информации, которые будут рассматриваться Окружным административным судом города Киева.

политика •   •  2976 просмотра
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам

В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Еврокомиссия оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за антиконкурентное поведение.

Новости Мира •   •  2982 просмотра
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро

Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Ряд государственных компаний объявили о своих намерениях пройти корпоратизацию, которая, как ожидается, привлечет миллиарды гривен инвестиций и откроет новые возможности благодаря корпоративному управлению.

Экономика •   •  4154 просмотра
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики

Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Военная контрразведка СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Херсона служил охранником в российском застенке, а затем пытался скрываться, мобилизовавшись в украинскую армию.

Война •   •  3995 просмотра
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов

Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

В Киеве начали тестировать новый сервис оплаты в общественном транспорте. Теперь не нужно искать валидатор, оплатить можно в приложении.

Киев •   •  3637 просмотра
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении

США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби

США отрицают, что вели переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

Новости Мира •   •  3843 просмотра
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби