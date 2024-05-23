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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
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Министр финансов США призвала к "более амбициозным" планам G7 по российским активам
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала министров G7 изучить более амбициозные варианты использования замороженных российских активов на сумму 325 миллиардов долларов для помощи Украине, кроме плана ЕС по использованию процентов, полученных от этих активов.
Шмыгаль встретился с миссией МВФ: обсудили конфискацию замороженных активов рф и продолжение реформ в Украине
Премьер-министр Шмыгаль встретился с миссией МВФ, обсудил конфискацию замороженных российских активов, восстановление энергетического сектора, децентрализацию и продолжение реформ.
Обновление офсайда: ФИФА призывает опробовать новые правила положения "вне игры"
ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.
ФИФА призывает протестировать новое правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером
ФИФА призывает протестировать основное изменение в правило офсайда, предложенное Арсеном Венгером, согласно которому положение вне игры будет зависеть от расстояния между нападающим и последним защитником, а не от нынешней интерпретации.
Рада сделала шаг к передаче дел ликвидированного ОАСК другим окружным админсудам
Верховная Рада приняла за основу законопроект о передаче нерассмотренных дел из ликвидированного Окружного административного суда города Киева в другие административные суды Украины, за исключением некоторых дел по обжалованию нормативно-правовых актов, референдумов, решений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и регулирования деятельности средств массовой информации, которые будут рассматриваться Окружным административным судом города Киева.
В ЕС оштрафовали американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 млн евро
Еврокомиссия оштрафовала Mondelez на 337,5 млн евро за антиконкурентное поведение.
Ряд государственных компаний хочет пройти процесс корпоратизации - Минэкономики
Ряд государственных компаний объявили о своих намерениях пройти корпоратизацию, которая, как ожидается, привлечет миллиарды гривен инвестиций и откроет новые возможности благодаря корпоративному управлению.
Пытался скрыться в рядах ВСУ: задержан экс-охранник застенков оккупантов
Военная контрразведка СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Херсона служил охранником в российском застенке, а затем пытался скрываться, мобилизовавшись в украинскую армию.
Новая функция в "Киев Цифровой": в столице тестируют возможность оплаты проезда в приложении
В Киеве начали тестировать новый сервис оплаты в общественном транспорте. Теперь не нужно искать валидатор, оплатить можно в приложении.
США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия на ее территории - Кирби
США отрицают, что вели переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.